Ngày 10/4, HLV Cristiano Roland chốt danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Chiến lược gia người Brazil lựa chọn những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất, phù hợp nhất với lối chơi.

Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4 tại Indonesia. Thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây là bảng đấu không dễ bởi ngoài Indonesia được đánh giá rất mạnh và có lợi thế sân nhà, Malaysia cũng có sự tiến bộ thời gian qua. Malaysia chính là đối thủ trong trận ra quân của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: S.N

"Trận đấu đầu tiên với Malaysia rất khó khăn. Cũng như giai đoạn chuẩn bị ở vòng bảng trước, chúng tôi hướng tới từng trận đấu một, và mục tiêu là chiến đấu mỗi trận như một trận chung kết. U17 Việt Nam có những kết quả tốt trước đó và bây giờ tinh thần cũng như thế", HLV Cristiano Roland cho biết.

Cũng theo Cristiano Roland, U17 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt, có khả năng tạo đột biến. Nhà cầm quân này cũng đánh giá lứa cầu thủ này có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng cá nhân cũng như khả năng phối hợp so với những năm trước.

Ngày 10/4, U17 Việt Nam lên đường sang Indonesia, có ít nhất 2 buổi tập trước trận mở màn gặp Malaysia, lúc 15h30 ngày 13/4.