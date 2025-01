Trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu thế phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của xã hội, Cục Hải quan tỉnh đã và đang thực hiện các bước đi vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan. Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Cục Hải quan tỉnh với những kết quả đáng chú ý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Kế hoạch này không chỉ bám sát các yêu cầu chung của ngành mà còn gắn liền với thực tiễn công tác quản lý tại địa phương. Cục Hải quan tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, nhằm đạt được các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác hải quan trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện của cả tỉnh và ngành Hải quan.

Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn doanh nghiệp kê khai hồ sơ.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp quá trình chuyển đổi số tại Cục Hải quan tỉnh thành công là công tác tuyên truyền, phổ biến về mô hình hải quan số, hải quan thông minh đến đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức quán triệt kế hoạch chuyển đổi số đến toàn thể CBCC, đồng thời truyền thông rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK). Đặc biệt, Cục đã đăng tải 32 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử về công tác chuyển đổi số, giúp nâng cao nhận thức và hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

“Hải quan số” là một trong những trọng tâm của công tác chuyển đổi số tại Cục Hải quan tỉnh. Đến nay, hệ thống khai báo, thông quan điện tử VNACC/VCIS được duy trì vận hành ổn định, đảm bảo 100% tờ khai đối với hàng hóa XNK được khai báo trên hệ thống thông quan tự động. Việc triển khai hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN cũng được đẩy mạnh, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác thông quan.

Cùng với đó, Cục Hải quan tỉnh cũng đã triển khai thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% thủ tục hành chính phát sinh tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đã được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Trong năm 2024, Cục Hải quan tỉnh đã tiếp nhận 382 hồ sơ qua hệ thống này, với 371 hồ sơ đã được xử lý xong, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và người dân.

Nhờ thủ tục Hải quan nhanh, gọn, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy diễn ra thuận lợi.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và kiểm tra hải quan, Cục Hải quan tỉnh đã tích cực triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, kết nối các bộ thủ tục hành chính với hệ thống thông tin một cửa quốc gia. Việc triển khai này giúp các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng cường sự minh bạch trong quản lý.

Để phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số, Cục Hải quan tỉnh đã chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Các hệ thống mạng LAN tại các đơn vị đã được khảo sát và nâng cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, việc sử dụng trang thiết bị hiện đại như máy soi, hệ thống camera giám sát, cân điện tử và seal định vị điện tử đã được tăng cường, giúp quản lý, giám sát tốt hơn hoạt động XNK và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

An toàn thông tin luôn là yếu tố then chốt trong công tác chuyển đổi số. Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện nâng cấp hệ thống quản lý antivirus và đảm bảo an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống CNTT. Năm 2024, công tác an toàn thông tin mạng của Cục được đảm bảo tốt, không ghi nhận sự cố mất an toàn thông tin, góp phần tạo dựng môi trường làm việc tin cậy và an toàn cho cả CBCC và cộng đồng doanh nghiệp.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, Cục Hải quan tỉnh cũng gặp phải một số khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Một trong những vấn đề lớn là việc đồng bộ hóa các hệ thống quản lý văn bản. Cục Hải quan tỉnh hiện sử dụng hai hệ thống văn bản: Hệ thống Edoc-Customs của ngành Hải quan và hệ thống VNPT-iOffice của tỉnh. Tuy nhiên, việc ký số trực tiếp trên hệ thống iOffice chưa thực hiện được do yêu cầu bảo mật của ngành Hải quan. Điều này gây khó khăn trong việc kết nối giữa các hệ thống và chưa hoàn thiện việc triển khai ký số văn bản điện tử.

Ông Hoàng Cừ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết: Công tác chuyển đổi số trong ngành Hải quan được xác định là chìa khóa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Cục Hải quan tỉnh đã bám sát các chương trình, kế hoạch của ngành và nghị quyết của tỉnh, triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho toàn thể công chức, viên chức trong ngành Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Tận dụng các nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các thủ tục hành chính, đồng thời hướng dẫn cách kết nối và trao đổi thông tin qua hệ thống công nghệ của Tổng cục Hải quan.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu 100% thủ tục hành chính liên quan đến công tác hải quan sẽ được thực hiện qua nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Triển khai ứng dụng di động và mở rộng nền tảng web phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo nguồn lực triển khai chuyển đổi số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức về công nghệ thông tin. Tham gia nghiên cứu và triển khai nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu thông qua hệ thống tập trung của tỉnh và ngành Hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Theo Văn Nghị (Báo Hà Giang)