Sau trận ra quân thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tương tự ở lượt trận thứ 2 bảng D, giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu tại môn bóng chuyền trong nhà Asiad 2026.
Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng có tính chất tranh ngôi nhất bảng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự chuẩn bị tốt nhất, rất quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với đối thủ.
Trước đối thủ mạnh, Thanh Thuyys và các đồng đội chơi một trận sòng phẳng. Sau khi bị Hàn Quốc dẫn trước 2-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rút ngắn tỷ số còn 1-2, hy vọng cho cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, những sai lầm ở phòng ngự cùng thể lực giảm sút khiến các cô gái Việt Nam thua ở set 4, chung cuộc thua 1-3.
Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp ngôi nhì bảng D, gặp Trung Quốc ở tứ kết Asiad 2026.
18-25
Hàn Quốc ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.
17-22
Hàn Quốc đang làm tất cả để dứt điểm trận đấu.
10-14
Hàn Quốc đang tạo ra khoảng cách an toàn về điểm số trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
3-5
Bóng chạm tay chắn của Bích Thủy bay ra ngoài. Các VĐV Việt Nam đang thi đấu rất tập trung.
Set 4
Sau một loạt những tình huống đưa bóng qua lại, Hàn Quốc là đội mở điểm trong set đấu thứ 4.
28-26
Quỳnh Hương phát bóng ghi điểm trực tiếp, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng chung cuộc set 2, qua đó hy vọng lội ngược dòng trước Hàn Quốc.
26-26
Bóng chạm tay Kim Thoa bay ra ngoài. Rất đáng tiếc cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
24-24
Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng. Tuyển bóng chuyền sử dụng quyền khiếu nại để check VAR nhưng không thành công.
23-20
Lưu Thị Huệ và Trà My chắn bóng hay, mang về điểm số rất quan trọng cho các cô gái Việt Nam.
20-17
Thanh Thúy đập bóng chéo sân, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu dẫn trước Hàn Quốc 3 điểm.
15-15
Rất tiếc khi Quỳnh Hương phát bóng hỏng ở thời điểm vượt lên dẫn trước Hàn Quốc.
10-12
Quỳnh Hương với cú đập cực mạnh, ghi 2 điểm mang về hy vọng cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
4-7
Bước 1 vẫn là điểm yếu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Set 3
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước. Đây là set đấu không còn gì để mất với Thanh Thúy và các đồng đội.
21-25
Cú phát bóng hỏng của Kim Thoa khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc trong set 2.
20-20
Bích Thủy gỡ hòa cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
17-17
Bích Thủy gỡ hòa cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm rất quan trọng của set đấu.
9-14
Hàng chắn của các cô gái Việt Nam liên tục mắc lỗi ở những phút vừa qua.
6-8
Sự xuất sắc của Bích Thủy giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi liên tiếp 3 điểm để rút ngắn khoảng cách về điểm số.
Set 2
Hàn Quốc dễ dàng vượt lên dẫn 4-1. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dường như gặp vấn đề về tâm lý khi bị đối thủ khai thác những sơ hở.
21-25
Thanh Thúy đập bóng không qua được hàng chắn Hàn Quốc. Hiệp 1 khép lại với chiến thắng thuộc về đội bóng xứ Kim chi.
21-22
Hàn Quốc ghi liên tiếp 3 điểm, trong đó có 2 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp.
21-19
Kim Thoa phát bóng ghi điểm trực tiếp. Sau tình huống này Hàn Quốc đã phải xin dừng trận đấu để hội ý.
19-18
Cú đập tuy không mạnh nhưng vẫn mang về điểm số cực quan trọng cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
15-15
Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu rất tự tin với đối thủ mạnh. Ngoài hạn chế bước 1 được khắc phục, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng tổ chức tấn công hiệu quả.
10-11
Thanh Thúy bật cao đập bóng chạm hàng chắn của Hàn Quốc bay ra ngoài sân.
6-6
Sau khi Hàn Quốc vượt lên, Quỳnh Hương và Ánh Thảo ghi điểm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam san bằng cách biệt.
4-3
Các cô gái Việt Nam có chuỗi lên điểm cực ấn tượng, dẫn ngược Hàn Quốc 4-3.
Set 1
Hàn Quốc là đội ghi điểm vượt lên dẫn trước.
13h28
Hai đội bước ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
13h10
Trước cuộc đối đầu với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Asiad 2026, phụ công Lee Dahyeon của Hàn Quốc nhắc lại thất bại cách đây 3 năm và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng: “3 năm trước, vì trận thua Việt Nam mà chúng tôi phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Lần này, toàn đội không muốn bỏ lỡ cơ hội. Sau 3 năm, chúng tôi nhất định sẽ phục thù!”.
13h05
Cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng Asiad 2026 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Toàn bộ vé trận đấu này được BTC thông báo đã bán hết.
13h00
Chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay tua cầu thủ để những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Anh… được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện ở hai trận vừa qua.