Sau trận ra quân thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tương tự ở lượt trận thứ 2 bảng D, giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu tại môn bóng chuyền trong nhà Asiad 2026.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng có tính chất tranh ngôi nhất bảng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự chuẩn bị tốt nhất, rất quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với đối thủ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Vietcontent.

Trước đối thủ mạnh, Thanh Thuyys và các đồng đội chơi một trận sòng phẳng. Sau khi bị Hàn Quốc dẫn trước 2-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rút ngắn tỷ số còn 1-2, hy vọng cho cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, những sai lầm ở phòng ngự cùng thể lực giảm sút khiến các cô gái Việt Nam thua ở set 4, chung cuộc thua 1-3.

Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp ngôi nhì bảng D, gặp Trung Quốc ở tứ kết Asiad 2026.