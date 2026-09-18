Sau trận ra quân thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tương tự ở lượt trận thứ 2 bảng D, môn bóng chuyền trong nhà tại Asiad 2026.

Cả tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Hàn Quốc đều sớm giành vé vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Đây là kết quả sớm được dự báo khi hai đội được đánh giá cao hơn nhiều so với Qatar và Hong Kong (Trung Quốc).

Chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay tua cầu thủ để những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Anh… được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện ở hai trận vừa qua.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng đối đầu Hàn Quốc. Ảnh: Vietcontent

Sau 2 trận đấu với lịch thi đấu thuận lợi, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được nhiều mục đích, và đang rất quyết tâm chơi một trận sòng phẳng trước Hàn Quốc.

Ở hai lần gần nhất gặp nhau, Hàn Quốc đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Thanh Thúy và các đồng đội bị đánh giá thấp. Ngược lại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có tâm lý tốt, bên cạnh phong độ cao của các trụ cột, cùng sự tiến bộ vượt bậc của những VĐV trẻ như Quỳnh Hương, Ánh Thảo.

Với tâm lý thoải mái và khắc phục những hạn chế về bước 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc diễn ra vào lúc 14h ngày 18/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).