Sau những ngày thi đấu đầu tiên, ASIAD 20 bước vào giai đoạn tranh tài sôi động hơn với lịch thi đấu dày đặc trong ngày 18/9. Hàng loạt môn thể thao tiếp tục diễn ra tại Nhật Bản, trong đó nổi bật là các môn đồng đội như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cùng nhiều nội dung cá nhân.

Ở môn bóng đá nam, các đội tuyển tiếp tục bước vào lượt trận vòng bảng với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, trong khi nhiều ứng viên mạnh của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan tiếp tục hành trình cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Môn bóng đá nữ cũng tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng bảng, với sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và các đại diện Đông Nam Á.

Ở bóng chuyền nữ, các bảng đấu tiếp tục diễn ra những trận đấu quan trọng nhằm xác định thứ hạng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Bên cạnh đó, các nội dung bóng rổ nữ, cricket nữ, teqball cũng tiếp tục tranh tài.

Các môn thi đấu nổi bật ngày 18/9 tại ASIAD 20

Môn thể thao Nội dung đáng chú ý ⚽ Bóng đá nam Các trận đấu vòng bảng ⚽ Bóng đá nữ Các trận đấu vòng bảng 🏐 Bóng chuyền nữ Các trận đấu vòng bảng 🏀 Bóng rổ nữ Vòng bảng 🏏 Cricket nữ Các trận đấu vòng bảng/tứ kết ⚽ Teqball Các nội dung cá nhân và đồng đội 🏊 Bơi Các nội dung vòng loại, chung kết 🚣 Rowing Các nội dung tranh tài 🥋 Karate, wushu, boxing Các nội dung vòng loại và tranh huy chương

🇻🇳 Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 18/9

Trong ngày thi đấu này, đoàn Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm ở các nội dung: