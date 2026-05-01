U17 Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối ở bảng B với 3 chiến thắng kể từ đầu giải. Trong khi U17 Indonesia dù vượt qua U17 Trung Quốc ngày ra quân nhưng vẫn phải xách vali về nước khi để thua hai trận còn lại.

Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ đến từ xứ hoa anh đào đã lao lên tấn công đầy hứng khởi, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Hoppenbrouwers.

Các cầu thủ trẻ Nhật Bản thi đấu tưng bừng - Ảnh: AFC

Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, cuối cùng U17 Nhật Bản cũng tìm được bàn mở tỷ số, khi Shiraogawa tạt vào vòng cấm cho Ryoma Tsuneyoshi đá nối cận thành lập công.

Hoppenbrouwers phải hoạt động liên tục ở hai đầu khung gỗ U17 Indonesia, cản phá những cú sút từ chân Takai hay Kazato Kimura.

Sang hiệp hai, thế áp đảo được duy trì và U17 Nhật Bản không mấy khó khăn có bàn nhân đôi cách biệt. Wada chớp thời cơ ở pha bóng bật ra, đệm cận thành tung lưới U17 Indonesia.

Đang trong tình cảnh khó khăn, đại diện Đông Nam Á bất ngờ có được bàn rút ngắn 1-2, từ quả đá phạt tuyệt đẹp chếch hẳn sang bên cánh phải của Peres Tjoe.

Chiến thắng xứng đáng của U17 Nhật Bản - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, niềm vui của U17 Indonesia chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút. Shiraogawa đột phá bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Okamoto lao lên ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản.

Cùng được 3 điểm như U17 Qatar và U17 Trung Quốc, nhưng U17 Indonesia xếp cuối bảng B do kém chỉ số phụ so với các đối thủ.