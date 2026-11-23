U17 Việt Nam có cơ sở hướng tới một kết quả tốt trước New Zealand ở U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn phải dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ.

U17 Việt Nam và cái bẫy mang tên New Zealand

Sau lượt trận mở màn World Cup U17 2026, không khó hiểu khi người hâm mộ đang đặt niềm tin U17 Việt Nam có thể vượt qua U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Nguyên nhân nằm ở cách đội bóng HLV Cristiano Roland thất bại trước U17 Bỉ cũng như New Zealand để Mali đánh bại với tỉ số đậm 0-3 ở trận ra quân.

Nhưng bóng đá không đơn giản như vậy. Việc U17 Việt Nam ghi hai bàn vào lưới Bỉ không đồng nghĩa mạnh hơn New Zealand. Tương tự, thất bại ba bàn trước Mali cũng chưa đủ kết luận đại diện châu Đại Dương là đội bóng yếu so với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Sau màn trình diễn ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn

Mỗi trận đấu có hoàn cảnh, đối thủ và diễn biến khác nhau. Mali có thể sở hữu những điểm mạnh khiến New Zealand gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đó không bảo đảm U17 Việt Nam cũng làm được điều tương tự.

Thực tế, ngay trong trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam đã cho thấy cả hai bộ mặt khác nhau. Hàng công khả năng tạo ra vài tình huống hãm thành đáng chú ý, nhưng cũng tuyến phòng ngự lại để thủng lưới ba lần và có những thời điểm không kiểm soát tốt trận đấu.

Thế nên sẽ là vội vàng, thậm chí sai lầm nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn được coi tích cực ở trận ra quân để mặc định U17 Việt Nam đang ở cửa trên so với New Zealand.

Kỳ vọng vẫn phải thực tế

Sau màn trình diễn ở trận ra quân, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu chiến thắng trước New Zealand nhằm duy trì cơ hội đi tiếp tại World Cup.

Mục tiêu chiến thắng giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland xác định điều cần hướng tới, chuẩn bị nghiêm túc và tìm cách phát huy khả năng của mình. Dù không bảo đảm kết quả, nhưng tạo động lực để Nguyễn Lực và các đồng đội quyết tâm hơn khi bước vào trận đấu

Nhưng không có nghĩa sẽ dễ dàng vượt qua U17 New Zealand (áo trắng)

Nhưng, mục tiêu không đồng nghĩa là mặc định phải thắng. Áp lực sẽ xuất hiện khi chiến thắng bị xem là nghĩa vụ. Và lúc đó một trận hòa cũng có thể bị coi là thất bại, còn những gì thể hiện trên sân dễ bị bỏ qua chỉ vì không đạt được kết quả mong muốn.

Ranh giới này đặc biệt quan trọng với các cầu thủ mới 16-17 tuổi. Trước Bỉ, U17 Việt Nam được khích lệ vì chơi tốt dù thất bại. Nhưng nếu không thắng New Zealand, thầy trò HLV Roland có nguy cơ phải đối diện những lời chỉ trích, bất kể diễn biến thực tế ra sao, đó là điều thiếu công bằng.

Tất nhiên, không thể lấy lý do cầu thủ còn trẻ để né tránh yêu cầu về thành tích. U17 Việt Nam dự World Cup không đơn giản chỉ để tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội chiến thắng mà không tận dụng được, thầy trò HLV Roland phải nhìn nhận những hạn chế của mình.

Vì thế, điều đầu tiên cần đặt ra với thầy trò HLV Roland là trách nhiệm thi đấu hết khả năng, chủ động tìm kiếm chiến thắng và không bỏ phí cơ hội, tức làm tốt hơn những gì đã cho thấy ở trận ra quân.

Còn biến ba điểm thành nghĩa vụ phải hoàn thành bằng mọi giá, khi tương quan lực lượng chưa được kiểm chứng sẽ là kỳ vọng thiếu cơ sở cũng như khiến U17 Việt Nam thêm áp lực.

Vậy nên U17 Việt Nam cần bước vào trận gặp New Zealand với mục tiêu chiến thắng, và cố gắng làm tốt nhất những gì có thể là đủ. Còn kết quả ra sao sẽ sẽ chờ vào màn trình diễn thực tế, chứ không phải những kỳ vọng tự người hâm mộ dựng lên.

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