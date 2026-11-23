Muốn giành vé đi tiếp tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam phải đánh bại U17 New Zealand ở trận đấu mang tính chất quyết định, lúc 22h30 ngày 23/11.

Sau màn trình diễn đầy quả cảm trước U17 Bỉ ngày ra quân World Cup 2026, U17 Việt Nam bước vào trận đấu có tính chất quan trọng với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G. Đây được xem là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam vẫn còn sự tiếc nuối sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ. HLV Cristiano Roland đã phải yêu cầu toàn đội có sự tập trung cao nhất khi mục tiêu vẫn còn ở phía trước.

Trên thực tế, ở trận mở màn, dù không thể tạo nên bất ngờ trước đại diện châu Âu, màn trình diễn U17 Việt Nam cho thấy nhiều sự tích cực. Nguyễn Lực và các đồng đội có khả năng tổ chức lối chơi, triển khai bóng và tạo ra cơ hội trước những đối thủ có trình độ cao.

U17 Việt Nam thể hiện rất tốt ở trận gặp U17 Bỉ. Ảnh: M.A

Sau lượt trận đầu tiên, cục diện bảng G đang trở nên phức tạp. U17 Mali dẫn đầu với 3 điểm, U17 Bỉ đứng thứ hai do kém hiệu số. U17 Việt Nam và U17 New Zealand chưa có điểm nào, lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

Như vậy, cuộc đối đầu ngày 23/11 trở thành trận đấu mang tính "sống còn" với cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand . Một chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh suất dành cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Còn nếu hoà hoặc thua, cơ hội đi tiếp gần như khép lại vì trận cuối gặp đối thủ mạnh.

So với U17 Bỉ, U17 New Zealand không được đánh giá cao bằng, nhưng lại mang đến thử thách mới với U17 Việt Nam. Đại diện châu Đại Dương sở hữu nền tảng thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp tương đối tốt.

Vấn đề lớn nhất mà U17 Việt Nam cần giải quyết là khả năng chống bóng bổng và tranh chấp tay đôi. Trước những cầu thủ có ưu thế về thể hình, hàng phòng ngự của đại diện Đông Nam Á cần duy trì sự tập trung, bọc lót tốt và hạn chế để đối phương có khoảng trống thực hiện những pha tạt bóng.

U17 Việt Nam quyết đánh bại U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Hạn chế ưu thế của đối phương, nhưng điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam là phát huy được hết điểm mạnh của mình. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland sở hữu những cầu thủ nhạy bén trong những tình huống xâm nhập vòng cấm, hay ấn tượng với kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng táo bạo, trong đó phải kể tới Sỹ Bách, Nguyễn Lực...

So với trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát thế trận hơn khi đối thủ là U17 New Zealand. Đây cũng là trận đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần thể hiện sự chủ động, thay vì chỉ tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về điểm số và cơ hội đi tiếp, mà còn có thể trở thành cột mốc đáng nhớ trong lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại FIFA U17 World Cup.

Trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 23/11.

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