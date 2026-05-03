Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.340 của xổ số Power 6/55 diễn ra tối 2/5, Vietlott xác định giá trị giải Jackpot 1 là hơn 45,3 tỷ đồng, trong khi Jackpot 2 ở mức hơn 4,1 tỷ đồng.

Bộ số trúng thưởng trong kỳ quay thứ 1.340 của sản phẩm xổ số Power 6/55 vào hôm nay là 09 - 21 - 22 - 26 - 33 - 51 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 17.

Vietlott tìm được 7 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.340 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 45,4 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Giá trị hai giải độc đắc sẽ tiếp tục được cộng dồn sang kỳ quay tiếp theo.

Dù chưa xuất hiện vé trúng hai giải độc đắc nhưng ở kỳ quay lần thứ 1.340 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 7 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 615 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.620 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.