Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.462 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (23/1), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 31.504.393.000 (hơn 31,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt gồm các cặp số: 09 - 15 - 16 - 20 - 22 - 31.

Giải độc đắc hơn 31,5 tỷ đồng chưa tìm được chủ nhân.

Tuy nhiên, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.462 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 31,5 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Trong khi đó, tại kỳ quay số lần này, Hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 22 chủ nhân mới trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, giải nhì trị giá 300.000 đồng đã có 1.433 tấm vé trúng thưởng và 24.325 khách hàng may mắn khác đã trúng giải ba trị giá 30.000 đồng mỗi giải.