Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.297 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (20/1), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy một vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 257 tỷ đồng. Giải thưởng này đã được tích lũy trong hơn ba tháng.

Tấm vé số trúng giải Jackpot 1 vào tối 20/1 chứa dãy số 04 - 20 - 26 - 28 - 37 - 41.

Tấm vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng được bán ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietlott

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 257 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.297 ở loại hình xổ số Power 6/55 được bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 25,7 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng giải Jackpot này nhận về là hơn 231 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.297 này, Vietlott đã tìm ra 32 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.622 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 56.672 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.