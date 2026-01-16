Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ngày 15/1 đã trao giải độc đắc ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 392 với giá trị giải thưởng hơn 20 tỷ đồng cho anh N.H.T. - thuê bao Viettel.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh T. là người trúng thưởng độc đắc của sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 392 với số tiền trúng thưởng là 20.017.635.500 đồng (hơn 20 tỷ đồng).

Anh T. đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là tỉnh Cao Bằng.

Vietlott trao giải độc đắc hơn 20 tỷ đồng cho anh T. Ảnh: Vietlott

Anh T. là một thanh niên Gen Z đến từ Cao Bằng và đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh niên này có thói quen giải trí với xổ số tự chọn khoảng hơn một năm nay khi thấy có Vietlott SMS trên Momo và thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hay xổ số mới nhất của Vietlott là Lotto 5/35.

Anh T. chia sẻ: “Trước đó, mình cũng đã trúng các giải nhỏ vào kỳ chia giải của Lotto 5/35 và thấy giá trị nhận thưởng cao hơn vì được chia thêm giá trị từ giải độc đắc. Thế nên khi thấy giá trị giải độc đắc đã vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng thưởng, mình đã mua nhiều hơn vào kỳ chia giải để có cơ hội trúng thưởng, kể cả giải nhỏ cũng được chia thêm giá trị từ giải độc đắc. Các dãy số mình mua đều là số chọn ngẫu hứng. Khi nhận được tin nhắn thông báo trúng giải độc đắc, mình bất ngờ xen lẫn vui mừng khi may mắn như vậy”.

Anh T. cho biết sẽ tiếp tục đi làm và lên kế hoạch để sử dụng số tiền trúng thưởng hợp lý.

Tại lễ trao thưởng, anh T. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng (10% phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.