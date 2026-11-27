Tập đoàn PAN cho biết đã nộp đủ hơn 2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân khấu trừ khi trả cổ tức. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin.

Ngày 27/11, Công ty CP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) gửi công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về vụ việc thuế liên quan đến doanh nghiệp.

Theo công bố, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã gửi văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán cung cấp thông tin để xác minh vụ việc về dấu hiệu trốn thuế liên quan đến PAN.

Khoản thuế phát sinh khi PAN trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào tháng 7/2024. Doanh nghiệp cho biết đã khấu trừ 2.065.924.800 đồng thuế thu nhập cá nhân của các cổ đông cá nhân để nộp thay vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, khoản thuế đã khấu trừ được hạch toán vào mục “Cổ tức phải trả” thay vì mục “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”. Theo PAN, sai sót này khiến công ty chưa lập tờ khai và chậm nộp khoản thuế trên.

PAN cho biết cơ quan thuế tỉnh Tây Ninh phát hiện sai sót khi kiểm tra tại doanh nghiệp vào tháng 8/2025. Đến ngày 19/9/2025, công ty đã nộp đủ số thuế đã khấu trừ. Qua rà soát, PAN đánh giá đây là sai sót nghiệp vụ và cho biết khoản tiền vẫn được ghi nhận là nghĩa vụ phải trả trên báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp cho hay đã làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đến thời điểm công bố ngày 27/11, PAN đã nhận được văn bản ngày 23/11/2026 thông báo về việc cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin.

PAN cho biết đã rà soát quy trình chi trả cổ tức, kê khai và nộp thuế khấu trừ tại nguồn. Theo doanh nghiệp, cổ đông đã nhận đủ cổ tức theo phương án công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường.