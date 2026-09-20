Câu chuyện của ông gắn với sự trỗi dậy rồi mất dần vị thế của Dangdang - một trong những nền tảng thương mại điện tử bán sách trực tuyến tiên phong của Trung Quốc - đồng thời là cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa ông và vợ cũ, Du Dĩnh.

Từ “Amazon Trung Quốc” đến cuộc chiến giữa hai nhà sáng lập

Lý Quốc Khánh và Du Dĩnh từng là cặp đôi quyền lực nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc. Họ gặp nhau năm 1996 tại Mỹ, kết hôn sau 3 tháng và cùng về nước thành lập Đương Đương (Dangdang) năm 1999 - sàn thương mại điện tử bán sách trực tuyến đầu tiên của Trung Quốc.

Tháng 12/2010, Dangdang niêm yết trên sàn New York, trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc đầu tiên lên sàn Mỹ. Giá cổ phiếu tăng mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa vốn hóa công ty lên hơn 2,3 tỷ USD. Lý Quốc Khánh khi đó được truyền thông gọi là “Jeff Bezos Trung Quốc”, còn Dangdang được ví như “Amazon của Trung Quốc”.

Thời kỳ đỉnh cao, Dangdang kiểm soát hơn 50% thị phần bán sách trực tuyến tại Trung Quốc, với khoảng 10 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Năm 2011, doanh thu của Dangdang đạt 3,62 tỷ NDT và lợi nhuận ròng 410 triệu NDT.

Cặp đôi Lý Quốc Khánh và Du Dĩnh từng là biểu tượng thành công của mô hình "chồng CEO, vợ chủ tịch" tại Trung Quốc, nhưng những bất đồng chiến lược đã biến họ thành “kẻ thù không đội trời chung”. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, đằng sau thành công của Dangdang là những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa hai nhà sáng lập.

"Trong suốt 20 năm, tôi và bà ấy luôn có những cuộc chiến", Lý từng nói. "Tôi muốn mở rộng ra nhiều ngành hàng, đốt tiền xây dựng hệ thống logistics; còn bà ấy xuất thân từ Phố Wall và chỉ muốn kiểm soát rủi ro và tập trung vào sách vì đó là mảng có lợi nhuận".

Sự bế tắc trong chiến lược khiến Dangdang từ chối các đề nghị hợp tác chiến lược từ Tencent và Baidu - hai "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc. Đối thủ JD.com của Lưu Cường Đông chấp nhận chịu lỗ nặng để đốt tiền xây dựng logistics và mở rộng ngành hàng, trong khi Dangdang thu mình giữ lợi nhuận, dần đánh mất thị phần.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng sau đó công khai trước công chúng.

Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp, Lý Quốc Khánh mất bình tĩnh và đập vỡ một chiếc cốc ngay trước ống kính khi được hỏi về những tranh chấp với vợ. Những phát ngôn và hành động của ông trở thành một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong cuộc chiến kéo dài giữa hai người.

Cuộc chiến “cướp ấn” và bước ngoặt của Dangdang

Xung đột lên đến đỉnh điểm vào năm 2020, khi Lý Quốc Khánh nhiều lần tìm cách giành lại quyền kiểm soát Dangdang.

Ngày 26/4/2020, ông cùng một số người vào trụ sở Dangdang và mang đi các con dấu của công ty. Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin ông đã lấy đi 47 con dấu. Vụ việc gây chấn động và làm sâu sắc thêm cuộc tranh chấp quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Theo hồ sơ được The Paper dẫn lại, ngày 7/7, Lý Quốc Khánh cùng nhiều người xông vào văn phòng Dangdang, khống chế nhân viên bảo vệ, mở két và mang đi con dấu, USB bảo mật ngân hàng cùng một số tài liệu. Ngày 8/7, cảnh sát Bắc Kinh ra quyết định tạm giữ hành chính Lý Quốc Khánh 10 ngày.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Du Dĩnh đã công khai các bằng chứng về các mối quan hệ bên ngoài của Lý Quốc Khánh và lạm dụng tài sản công ty. Lý Quốc Khánh đáp trả bằng cách cáo buộc vợ "vu khống và cố tình kéo dài thủ tục ly hôn để tẩu tán tài sản công ty".

Theo hồ sơ pháp lý, Du Dĩnh hiện là pháp nhân đại diện và giữ 64,2% cổ phần Dangdang, trong khi Lý Quốc Khánh chỉ còn 27,51% và không có quyền điều hành.

Lý Quốc Khánh từng được mệnh danh là "Jeff Bezos Trung Quốc" với đế chế Dangdang trị giá 2,3 tỷ USD, nhưng giờ đây ông phải livestream bán sách để mưu sinh. Ảnh: Baidu

Hệ quả là Dangdang từ vị thế gã khổng lồ, dẫn dắt làn sóng thương mại điện tử của Trung Quốc, bị thu hẹp thành một nền tảng bán sách trực tuyến quy mô vừa và nhỏ, mất hết cơ hội cạnh tranh trên bản đồ thương mại điện tử hiện đại.

Đến năm 2023, hai người chính thức ly hôn.

Từ ông chủ Dangdang đến người livestream bán hàng

Sau khi rời Dangdang, Lý Quốc Khánh tuyên bố tạo ra một "đế chế" mới trong 5 năm. Nhưng dự án sách nói "Sớm Tối Đọc Sách" không đạt được mục tiêu như ông kỳ vọng. Năm 2021, ở tuổi 57, ông chuyển sang livestream bán hàng.

Ban đầu, các livestream của ông chỉ thu hút vài trăm người xem, nhưng dần dần tăng lên vài nghìn. Sản phẩm ông bán chủ yếu là sách và rượu. Các buổi livestream kéo dài từ 2-4 giờ mỗi lần.

Tháng 11/2024, ông thừa nhận: "Tôi đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa của mình. Tôi rời công ty và tuyên bố sẽ xây dựng lại một Dangdang trong vòng 5 năm, nhưng tôi không làm được. Điều đó thật xấu hổ".

Đến tháng 6/2025, sau khi hoàn tất thỏa thuận phân chia tài sản với Du Dĩnh, Lý Quốc Khánh cho biết ông đã “nhẹ gánh” hơn và bắt đầu tập trung vào việc phát triển các ứng dụng AI.

Nhưng chỉ vài tháng sau, ông lại quay về với thương mại điện tử.

Ngày 15/12/2025, ở tuổi 60, Lý Quốc Khánh tuyên bố khởi nghiệp lần nữa với thương hiệu “Lý Hưởng Sinh Hoạt” (Li Xiang Life). Doanh nghiệp được định vị là một cửa hàng thành viên trực tuyến hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, dự kiến năm đầu phục vụ khoảng 5.000 thành viên. Các sản phẩm được bán gồm thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng và nhiều nhóm hàng khác.

Theo The Paper, Sohu, Sina Finance, QQ News