Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Đức Tân (SN 1983, ở Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào năm 2022, bị cáo Tân quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Quách Thị Q. (SN 1992, ở Hà Nội). Từ khoảng tháng 3/2022- 5/2024, Tân đi lao động tại Trung Quốc, sau đó về Việt Nam sinh sống.

Suốt thời gian yêu nhau, Tân nhiều lần chuyển tiền từ Trung Quốc về Việt Nam cho chị Q. sử dụng. Đến tháng 3/2025, chị Q. chủ động chia tay Tân. Bị cáo nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho chị Q. nhưng chị này không trả lời.

Tân yêu cầu “tình cũ” trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã chuyển nhưng chị Q. không trả vì cho rằng đó là tiền mà bị cáo cho và chị đã tiêu xài hết. Cho rằng mình bị lừa tình, lừa tiền, Tân nảy sinh ý định giết chị Q. để “trả thù tình”.

Khoảng 5h30 ngày 14/4/2025, Tân mang theo 2 con dao, giấu vào cốp xe máy rồi phóng đến một quán cà phê ở phố Hoa Bằng, Hà Nội để tìm chị Q. Tại đây, thấy người yêu cũ đang dọn dẹp ở quầy pha chế tại tầng một của quán để chuẩn bị bán hàng, Tân dựng xe máy, mở cốp lấy dao, giấu vào túi áo ngực rồi đi vào phía quầy pha chế.

Vừa đi Tân vừa rút con dao, khi đến sát chỗ chị Q., anh ta vung dao đâm trúng lưng “tình cũ”. Bị đâm, nạn nhân hét lên, xoay người đứng đối diện với Tân, đồng thời giơ tay ra đỡ thì bị Tân đâm liên tiếp 2 nhát trúng bắp tay trái, làm lưỡi dao bị gãy.

Thấy chị Q. bỏ chạy vào phòng trong, đi về phía cầu thang để chạy lên tầng 2, Tân vứt con dao gãy, tháo mũ bảo hiểm, rồi tiếp tục rút con dao thứ 2 trong túi áo khoác và đuổi theo. Tại chân cầu thang, Tân tiếp tục đâm vào đầu nạn nhân nhưng chị Q. tránh được nên mũi dao đâm trúng vùng trán dọc xuống cánh mũi nạn nhân.

Bị cáo chưa chịu dừng tay mà tiếp tục đâm 4-5 nhát vào người chị Q. nhưng không trúng, còn dao rơi xuống đất, gãy. Lúc này, bà Phạm Thị Ng. (SN 1972), là chủ quán cà phê nghe thấy tiếng chị Q. la hét đã chạy từ tầng 2 xuống can ngăn. Chị Q. bỏ chạy được lên tầng 2, trốn trong phòng ngủ của chủ quán.

Do không còn hung khí, Tân chạy vào phòng trong, kế khu bếp tầng 1 để tìm con dao khác nhưng không thấy. Lúc đó, bà Ng. khuyên can và ngay khi Tân ra ngoài để tìm dao thì chủ nhà vội đóng cửa.

Sau khi tìm thấy con dao ở khu vực quầy pha chế và quay lại, Tân phát hiện cửa đã bị đóng. Y lớn tiếng chửi bới, cố đạp cửa xông vào nhưng bất thành, sau đó vứt dao lại hiện trường, rời khỏi quán và bắt taxi về quê ở Phú Thọ.

Lời khai của gã đàn ông cố đoạt mạng "tình cũ"

Thấy Tân bỏ đi, bà Ng. lên phòng ngủ tại tầng 2 thì thấy chị Q. đang nằm trên sàn nhà, người chảy nhiều máu nên báo Công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị. Đến ngày 21/4/2025, chị Q. được ra viện.

CQĐT xác định, do được cấp cứu kịp thời nên chị Q. không tử vong, nhưng bị tổn hại cơ thể 15% sức khỏe. Chị đã làm đơn trình báo công an, yêu cầu xử lý Tân theo quy định của pháp luật.

Về phần bị cáo, anh ta đã ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Tân, anh ta đã chuyển cho người yêu cũ hơn 1 tỷ đồng trong thời gian bị cáo và chị Q. còn có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, quá trình điều tra Tân không có tài liệu chứng minh.

Kết quả điều tra cũng xác định, chị Q. không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên CQĐT không đề cập xử lý. Trong khi đó, Tân đề nghị chị Q. phải hoàn trả cho mình số tiền 500 triệu đồng thông qua một vụ án dân sự khác.

Trong giai đoạn điều tra, chị Q. có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tân và không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự.