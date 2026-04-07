Geely EX5 EM-i được định vị nằm trong phân khúc SUV cỡ C, được bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Pro giá 789 triệu, Max giá 909 triệu và Ultra giá 969 triệu đồng.

Đối với người dùng ô tô tại các đô thị lớn, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng luôn là ưu tiên hàng đầu. So với các đối thủ, khả năng vận hành tiết kiệm của Geely EX5 EM-i được xem là “vũ khí”.

Với “hạt nhân” là hệ thống E-Motive Intelligence (EM-i), Geely EX5 EM-i đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận với những thông số thực tế ở phân khúc C-SUV khi có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất: 228,3 km, tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau một lần nạp đầy năng lượng gồm xăng và điện: 1.823,7 km và đặc biệt có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất: 3,02 lít/100 km.

Nếu đem lên bàn cân so với các đối thủ trong phân khúc PHEV thì Geely EX5 EM-i có ưu thế hơn khi tính trên một hành trình xuyên Việt (1.800km), chủ xe Geely chỉ cần 1 lần nạp đầy bình xăng 51 lít, trong khi đối thủ dù sở hữu bình xăng lên đến 60 lít nhưng vẫn sẽ phải ghé trạm xăng ít nhất thêm 1 lần.

Trong khi đó, để đi hết quãng đường 1.800 km hỗn hợp, nếu so sánh với một chiếc SUV hạng C thuần xăng truyền thống (tiêu thụ lý tưởng khoảng 7l/100km) sẽ cần tới 126 lít xăng, tương đương chi phí khoảng 3 - 3,7 triệu đồng theo giá xăng biến động thời gian qua. Trong khi đó, Geely EX5 EM-i chỉ tiêu tốn khoảng hơn 1,3 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Như vậy, nếu mỗi năm một gia đình di chuyển khoảng 20.000km với EX5 EM-i có thể tiết kiệm được khoảng hơn 17 triệu đồng, cộng với miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm, là số tiền không nhỏ.

Trong phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh với những cái tên sừng sỏ, Geely EX5 EM-i hiện có lợi thế tiếp cận khách hàng nhờ hệ sinh thái dịch vụ từ Tasco giúp việc bảo trì, bảo dưỡng rất thuận tiện.

Bên cạnh đó, Tasco Auto cũng đang mở rộng hạ tầng trạm sạc thông qua việc đầu tư và phát triển cùng các đối tác uy tín. Trong đó, Esky đang là đối tác chiến lược với mục tiêu đạt 55 trạm sạc phủ sóng phần lớn hệ thống showroom của Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco ngay trong năm 2026. Tại hệ thống trạm sạc phát triển bởi Tasco Auto và Esky, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sạc giảm 35% phí, góp phần tối ưu chi phí sử dụng và nâng cao trải nghiệm xe điện tại Việt Nam.

Theo công bố của nhà sản xuất, cả ba phiên bản Geely EX5 EM-i đều dùng pin LFP có dung lượng từ 18,4 kWh đến 29,8 kWh tùy phiên bản. Với sạc nhanh DC 60kW cho phép bản Ultra sạc đầy từ 30-80% trong 16 phút. Hai bản còn lại sạc nhanh DC 30kW cho phép sạc đầy từ 30 - 80% trong 20 phút.

Với tầm hoạt động thuần điện hơn 200km và tốc độ sạc nhanh DC, nếu mỗi ngày di chuyển 30-40km để đi làm và đưa đón con trong đô thị, người dùng chỉ cần sạc xe 1 lần mỗi tuần. Lúc này, EX5 EM-i hoạt động như một chiếc xe thuần điện: êm ái, không mùi khí thải và biến chi phí vận hành mỗi km sẽ cực kỳ tiết kiệm.

Khi muốn đi chơi xa, tính năng V2L (Vehicle-to-Load) với công suất đầu ra lên đến 6.6 kW sẽ phát huy tác dụng. EX5 EM-i trở thành một "ổ cắm khổng lồ" để chạy nồi lẩu điện, máy pha cà phê… mà không cần mang theo máy phát điện cồng kềnh.

Đặc biệt, người dùng sẽ không gặp phải cảnh "xếp hàng chờ sạc" giữa trời nắng hay phải tính toán lộ trình có trạm sạc hay không. Với bình xăng đầy và pin đầy, hành trình từ Hà Nội vào đến TP.HCM có thể thực hiện chỉ với một lần tiếp nhiên liệu dọc đường.

Đáng chú ý, Geely Việt Nam đã tung ra những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho tân binh này ngay tại thời điểm ra mắt. Trong đó ưu đãi dành cho 200 khách hàng đầu tiên: miễn phí 5 năm bảo dưỡng xe và 5 năm cứu hộ VETC, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất Tasco, đặc quyền hội viên Bạch kim VETC Loyalty, tặng 1 bộ sạc cầm tay 3.5kW.

Cùng với Geely EX2, bộ đôi xe năng lượng mới từ Geely Việt Nam đang tạo sức hút khi chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi được giới thiệu, tính tới ngày 31/3, Geely Việt Nam đã ghi nhận khoảng 1.200 đơn đặt hàng dành cho cả 2 mẫu xe.

Để tri ân sự tin tưởng và ủng hộ từ khách hàng Việt, Geely Việt Nam đã quyết định dành tặng thêm 700 suất ưu đãi so với kế hoạch ban đầu, nâng tổng số lên 1.200 suất ưu đãi cho những khách hàng tiên phong.

Geely EX5 EM-i là một trong những lựa chọn thông minh cho những gia đình muốn hưởng thụ tiện nghi của xe hạng sang nhưng chỉ phải chi trả mức vận hành cực “tiết kiệm”.