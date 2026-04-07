Hiện tại, gia đình tôi đang có tài chỉnh khoảng 1 tỷ đồng và có nhu cầu mua một chiếc ô tô 7 chỗ gầm cao để phục vụ cho việc đi lại và kinh doanh nhỏ của gia đình, đồng thời, thỉnh thoảng về quê, đi dã ngoại xa vào cuối tuần.

Ban đầu, tôi nhắm đến các dòng xe ô tô máy dầu như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe... vì ưu điểm nổi trội là động cơ mạnh mẽ, sức kéo tốt và đặc biệt là chi phí nhiên liệu thường rẻ hơn đáng kể so với xe máy xăng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi liên tục theo dõi tin tức và thấy giá dầu diesel đang quá cao. Theo bảng giá bán lẻ của Petrolimex cập nhật lúc 23h45 ngày 3/4, giá dầu diesel 0.05S-II ở mức 44.780 đồng/lít, trong khi giá xăng gần 27.000 đồng/lít.

Điều này khiến tôi thực sự băn khoăn. Chi phí "nuôi xe" của xe máy dầu không còn như trước. Giá xăng cũng không còn rẻ nữa. Nếu để chuyển hẳn sang xe ô tô điện thì hạ tầng sạc vẫn khiến tôi "rón rén". Với tài chính 1 tỷ, tôi cũng không rõ có chiếc xe điện nào có công năng tương tự như các xe SUV chạy dầu Nhật - Hàn - Mỹ không?

Thông qua báo VietNamNet, tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia và những độc giả đã có kinh nghiệm sử dụng xe để tôi có thể sớm đưa ra quyết định mua xe hợp lý nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Tào Văn Khang (Bắc Quang, Tuyên Quang)

