Sau phản ánh của VietNamNet về những bất cập tại Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, đơn vị đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Yên Khương và Ban Giám hiệu nhà trường kiểm tra thực tế công trình, rà soát các vấn đề liên quan đến chất lượng và an toàn trong quá trình sử dụng.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng ghi nhận một số tồn tại liên quan đến hệ thống lan can, cầu thang và các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Một số vị trí lan can có khoảng hở lớn, chiều cao hoặc cấu tạo chưa phù hợp với đặc thù sử dụng của học sinh. Một số cấu kiện lan can, cầu thang bằng thép có hiện tượng rung lắc, liên kết chưa chắc chắn, cần được kiểm tra, gia cố.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương được đầu tư xây dựng hơn 123 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Về tình trạng lan can khu nhà ở học sinh thấp, tiềm ẩn nguy cơ các em ngồi, trèo lên. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, lan can ban công được xây bằng gạch, dày 110mm, cao 1.250mm; lan can hành lang bằng thép sơn tĩnh điện, cao 1.250mm tính từ mặt sàn.

Dù chiều cao lan can đáp ứng yêu cầu thiết kế áp dụng cho công trình. Tuy nhiên, xét đến đặc thù lứa tuổi học sinh và nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng, chủ đầu tư đã thống nhất với địa phương và nhà trường bổ sung giải pháp bảo vệ.

Cụ thể, một hệ thống lan can khung thép cao 300mm sẽ được lắp thêm phía trên tường lan can ban công khu nhà ở nội trú. Theo báo cáo, phần lan can bổ sung đã được gia công, đang hoàn thiện sơn tĩnh điện và dự kiến lắp đặt xong trước ngày 20/10.

Khu nội trú ở phần lan can phía sau nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh đang được các đơn vị thi công khắc phục. Ảnh: Lê Dương

Tại khu vực cầu thang, hồ sơ thiết kế quy định khoảng hở giữa các thanh đứng của lan can là 120mm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện một số vị trí liên kết giữa các đơn nguyên lan can có khoảng hở khoảng 200-240mm, chưa phù hợp với thiết kế được duyệt.

Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu bổ sung các thanh chắn thép đứng tại những vị trí này nhằm thu hẹp khoảng hở, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Các tồn tại liên quan đến chi tiết hàn chân lan can cầu thang, khung cửa phòng và vết nứt bề mặt lan can ban công cũng đã được nhà thầu kiểm tra, sửa chữa, gia cố.

Ngoài ra, chủ đầu tư đang triển khai điều chỉnh hệ thống hút mùi khu nhà ăn do phát ra tiếng ồn lớn, với hướng xả trực tiếp về phía phòng học. Theo phương án khắc phục, đường ống xả sẽ được kéo dài và thay đổi hướng họng xả để hạn chế ảnh hưởng đến không gian học tập.

Các hạng mục bất cập tại trường nội trú đang được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục. Ảnh: Lê Dương

Đối với tình trạng nguồn nước chưa ổn định, áp lực nước yếu tại tầng 4 khu nhà ở nội trú, chủ đầu tư yêu cầu bổ sung 2 téc chứa nước, mỗi téc dung tích 2m³, trên mái nhà ăn; đồng thời lắp đặt hệ thống bơm tăng áp riêng cho khu vực này.

Các hạng mục bổ sung đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10.

Trước đó, ngày 7/10, VietNamNet đăng bài “Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh”, phản ánh một số bất cập tại ngôi trường sau thời gian đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.