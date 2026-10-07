Sau một thời gian hoạt động, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương (Thanh Hóa) bộc lộ nhiều bất cập. Đáng lo nhất là lan can khu nội trú thấp, thiếu giải pháp bảo vệ bên ngoài, khiến nhà trường lo ngại an toàn của gần 500 học sinh.

Nhà trường lo học sinh trèo, ngồi chơi lan can

Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, cho biết trường được khởi công xây dựng vào cuối năm 2025 nhằm thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương

Năm học 2026-2027, trường có 27 lớp với 710 học sinh, trong đó 486 em ở nội trú và 224 em bán trú.

Sau thời gian vận hành, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, ăn, ở và sinh hoạt của học sinh. Tuy nhiên, khi đưa học sinh vào khu nội trú, nhà trường bắt đầu nhận thấy một số bất cập trong quá trình sử dụng, đặc biệt tại khu nhà ở.

Theo ông Hạnh, vấn đề khiến nhà trường lo ngại nhất là hệ thống lan can tại khu nhà ở học sinh khá thấp. Trong khi đó, học sinh ở lứa tuổi hiếu động, thường có thói quen ngồi, trèo lên lan can.

Dãy nhà nội trú 4 tầng của học sinh

Ông Hạnh lo lắng học sinh hay ngồi lên lan can ban công, khá nguy hiểm

Một số khu vực lan can đã xuất hiện các vết nứt

Nhà trường đã đề xuất chủ đầu tư nâng lan can thêm khoảng 50cm để hạn chế việc học sinh có thể ngồi lên, đồng thời tính đến phương án làm hệ thống bảo vệ phía ngoài. Tuy nhiên, phương án bảo vệ phía ngoài được cho là liên quan đến các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy nên chưa thể thực hiện.

“Việc nâng thêm 50cm chủ yếu để không còn điểm cho học sinh ngồi, chứ về an toàn thì chưa thể nói là đã bảo đảm hoàn toàn. Mong muốn của nhà trường là phải làm được hàng rào bên ngoài thì mới đảm bảo được an toàn cho học sinh”, ông Hạnh cho biết.

Ngoài hệ thống lan can, khoảng trống tại khu vực cầu thang cũng khiến nhà trường lo ngại. Theo thiết kế, hạng mục này có vẻ không có vấn đề, nhưng khi đưa gần 500 học sinh vào ở, nhà trường nhận thấy khoảng trống khá rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu học sinh hiếu động, leo trèo hoặc không may trượt ngã; do đó cần phải được lắp đặt thêm tấm lưới an toàn.

Khoảng hở giữa của cầu thang rộng cũng được cho là thiếu an toàn

Chân lan can cầu thang được hàn tạm bợ

Nhiều khung cánh cửa phòng lắp đặt chưa chạm tới mặt sàn

“Nhà trường thường xuyên phải nhắc nhở, đồng thời phân công cán bộ trực để hạn chế học sinh trèo, ngồi tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, việc quản lý học sinh ở lứa tuổi này không đơn giản, nên cần phải có các giải pháp khắc phục sớm thay vì chỉ xử lý tình huống sau khi xảy ra sự cố”, ông Hạnh cho biết.

Nhiều hạng mục còn bất cập

Cũng theo hiệu trưởng, hệ thống tường rào quanh trường và khu nội trú chưa hoàn thành, gây khó khăn trong việc kiểm soát học sinh ra vào. Đây cũng là một trong những vấn đề nhà trường đang quan tâm trong quá trình vận hành.

Bên cạnh những vấn đề về an toàn, điều kiện sinh hoạt của học sinh cũng còn một số bất cập. Theo ông Hạnh, nguồn nước chưa ổn định, nhất là tại tầng 4 khu nội trú.

Có thời điểm, khi học sinh sử dụng nước tập trung, xảy ra tình trạng mất nước hoặc áp lực nước yếu, ảnh hưởng đến việc tắm rửa, sinh hoạt và tổ chức nấu ăn.

Ống hút mùi nhà bếp kêu to hướng ngay về phía phòng học

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương, sau khi đưa học sinh vào khu nội trú, nhà trường đã ghi nhận một số bất cập liên quan trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và an toàn của học sinh.

Những vấn đề này được nhà trường tổng hợp, báo cáo chính quyền địa phương để tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị thi công xử lý.

Theo ông Khánh, những nội dung nhà trường đặc biệt quan tâm gồm hệ thống lan can bên ngoài khu nhà ở và khoảng hở tại khu vực cầu thang, cần có phương án bảo vệ phù hợp.

Tiếng ồn lớn từ hệ thống hút mùi và mùi thức ăn có thể ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh, nên nhà trường đã kiến nghị các đơn vị liên quan xem xét, khắc phục.

“Chúng tôi mong muốn các bên tiếp tục phối hợp với nhà trường kiểm tra thực tế. Những hạng mục chưa phù hợp hoặc phát sinh bất cập khi đưa vào sử dụng thì cần được xem xét, khắc phục, trước hết là bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt cho học sinh”, ông Khánh cho hay.