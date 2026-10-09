Sau phản ánh của VietNamNet về những bất cập tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát, khắc phục để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho học sinh.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát những bất cập trong quá trình thi công, hoàn thiện và tổ chức vận hành các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới.

Ông Liêm yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, hướng dẫn đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục công trình; chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng, hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Khu nội trú của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương rất nguy hiểm khi các em leo trèo lên lan can. Ảnh: Lê Dương

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu kịp thời nắm bắt, xử lý, điều chỉnh, khắc phục ngay những bất cập phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện công trình và tổ chức vận hành các trường.

Đặc biệt, việc rà soát phải tập trung vào các điều kiện bảo đảm an toàn, phù hợp và thuận tiện cho học sinh trong sinh hoạt nội trú, học tập tại 6 trường đã được đưa vào hoạt động.

Ông Liêm yêu cầu đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không để những bất cập ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt và an toàn của học sinh.

Nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương. Ảnh: Lê Dương

Lối lên xuống trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương không có lan can; học sinh thường xuyên leo trèo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, VietNamNet đăng bài “Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh”, phản ánh những bất cập tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương (xã Yên Khương).

Theo phản ánh, sau một thời gian đưa vào hoạt động, công trình bộc lộ một số vấn đề. Đáng lo ngại, lan can tại khu nội trú thấp, thiếu các biện pháp bảo vệ bên ngoài, khiến nhà trường lo lắng về sự an toàn của gần 500 học sinh đang học tập, sinh hoạt tại đây.