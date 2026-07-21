Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng này gồm 10 căn nhà gỗ xinh đẹp nằm trên sườn đồi hẻo lánh, được bao quanh bởi những thung lũng, cánh rừng cổ thụ, xa xa là các đỉnh Munro, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy mê hoặc.

Theo The Sun, khu nghỉ dưỡng này liên tục được đánh giá là "khu nghỉ dưỡng nhà gỗ sang trọng độc đáo nhất Scotland" và năm nay tiếp tục góp mặt trong giải thưởng Best of the Best Awards 2026 của Tripadvisor.

Eagle Brae được xếp vào hạng mục những nơi lưu trú độc nhất vô nhị trên thế giới và đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Những ngôi nhà xinh đẹp, nằm hoà mình giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Eagle Brae

Để được vinh danh, khách sạn hoặc nơi lưu trú phải nằm trong top 1% trong số hơn 8 triệu địa điểm được niêm yết trên Tripadvisor, vì vậy đây được xem là một thành tích rất ấn tượng.

Trên Tripadvisor, Eagle Brae nhận được 696 đánh giá 5 sao. Một du khách gọi đây là "nơi tuyệt vời nhất Scotland", trong khi nhiều người khác mô tả kỳ nghỉ của mình bằng những cụm từ như "kỳ diệu", "hoàn hảo không chê vào đâu được" và "thiên đường hạ giới".

Tripadvisor nhận xét khu nghỉ dưỡng này mang phong cách "như bước ra từ thế giới cổ tích".

Những căn nhà gỗ với mái phủ cỏ. Màu mái sẽ thay đổi theo từng mùa. Ảnh: Eagle Brae

Eagle Brae gồm 10 căn nhà gỗ xinh đẹp, mỗi căn đều có hiên ngoài trời và mái phủ kín cỏ. Được biết, những căn nhà này đều được chế tác thủ công.

Bên trong các căn nhà là không gian ấm cúng với lò sưởi đốt củi, ghế sofa êm ái, rèm cửa và gối họa tiết kẻ ô, cùng những bộ gạc hươu được treo trên tường.

Các căn lớn có sức chứa tối đa 6 người, phù hợp cho các gia đình, trong khi những căn nhỏ dành cho 2 người. Du khách cũng có thể mang theo thú cưng.

Mỗi căn nhà đều được trang bị đầy đủ bếp và dụng cụ nấu ăn, cho phép du khách tự chuẩn bị bữa ăn.

Nội thất trong những căn nhà gỗ giữa rừng. Ảnh: The Sun

Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp dịch vụ giúp chuẩn bị sẵn đầy đủ thực phẩm trong bếp trước khi khách đến nếu có nhu cầu. Chính vì vậy, dù ở giữa thiên nhiên, du khách vẫn có thể đảm bảo tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Eagle Brae nằm gần Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Glen Affric và sông Farrar, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham gia nhiều hoạt động ngoài trời.

Khu nghỉ dưỡng tổ chức các chương trình như chèo xuồng có hướng dẫn, safari ngắm gà gô đen, cưỡi ngựa, đạp xe địa hình, bắn đĩa đất sét và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Động vật hoang dã xuất hiện ngay bên ngoài các căn nhà gỗ. Ảnh: Eagle Brae

Trong thời gian lưu trú tại Eagle Brae hoặc khám phá khu vực xung quanh, du khách có cơ hội bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như hươu đỏ, sóc, chồn và thậm chí cả đại bàng vàng. Hươu đỏ thong thả gặm cỏ gần khu nghỉ, trong khi chồn thông và sóc đỏ sinh sống khắp khuôn viên.

Vào những đêm trời quang, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cực quang Bắc Cực (Northern Lights).

Khung cảnh cực quang. Ảnh: The Sun

Giá lưu trú gói ngắn ngày tại căn Aquila dành cho 6 người từ 1.064 bảng Anh (khoảng 38,5 triệu đồng). Trong khi đó, căn Parus dành cho 2 người có giá từ 833 bảng Anh (khoảng 30 triệu đồng). Khu nghỉ thường bán các gói lưu trú từ 3 đêm, mức giá thay đổi tuỳ theo mùa thấp điểm hoặc cao điểm.

Khu nghỉ cũng vận hành theo hướng bền vững, sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường và hướng tới khả năng tự chủ về năng lượng ở mức cao nhất có thể.