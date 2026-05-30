Tháng 5/2026, muốn tìm kiếm một chuyến đi gần để “chữa lành” sau thời gian làm việc căng thẳng và tránh nắng nóng ở Hà Nội, Hoàng Ba Đình (SN 1999) cùng nhóm bạn quyết định tới Pù Luông.

Đây là khu bảo tồn thiên nhiên nằm trải dài trên địa phận 2 huyện Bá Thước và Quan Hóa cũ, thuộc phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan ấn tượng từ rừng rậm, suối thác lớn nhỏ, hang động cho đến núi non, xen lẫn những bản làng yên bình và ruộng lúa, Pù Luông được ví như “Bali thu nhỏ” và trở thành địa điểm trốn nắng nóng hút khách mỗi dịp hè.

“Mình biết đến Pù Luông từ khá lâu nhưng gần đây mới có dịp ghé thăm. Nơi này thực sự mang lại cho mình cảm giác bình yên, thư thái và dễ chịu hơn tưởng tượng”, Đình kể.

Khung cảnh xanh mát ở Pù Luông

Tại Pù Luông, Đình và nhóm bạn chọn lưu trú 2 ngày 1 đêm tại một khu nghỉ xanh mát thuộc địa phận bản Đôn, xã Pù Luông (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước cũ).

Khu nghỉ này được bao bọc bởi nhiều cây xanh và sử dụng chất liệu chủ đạo là gỗ nên mang lại cho du khách cảm giác gần gũi, hòa mình vào thiên nhiên.

Ngoài ra, không gian thư giãn này còn gây ấn tượng với lối thiết kế mang đậm kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa như nhà gỗ, mái cọ… Hay nội thất và đồ dùng trong từng phòng nghỉ cũng chủ yếu được làm từ những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.

Đình chọn lưu trú tại một homestay có thiết kế mang đậm nét truyền thống với đủ tiện nghi từ nhà hàng, bể bơi, góc uống cà phê...

Đình cho biết, chuyến đi này, anh đặt tiêu chí thư giãn đúng nghĩa. Thay vì “chạy sô” check-in các địa điểm, chàng trai trẻ dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi trong khu lưu trú hay kết hợp dạo quanh bản làng, ngắm lúa, trò chuyện với người địa phương…

Đình đặt phòng nghỉ có tầm nhìn mở rộng ra ruộng lúa, giá 1.250.000 đồng/đêm/người, bao gồm 1 bữa sáng và 2 bữa chính.

Với mức chi phí này, du khách cũng được sử dụng các tiện ích khác trong khu nghỉ như xe đạp, bể bơi vô cực… hay tham gia workshop và các hoạt động trải nghiệm mang đậm văn hóa bản địa đặc sắc như bắn nỏ, ném còn.

“Dù mùa hè nhưng thời tiết ở điểm lưu trú này vẫn mát mẻ, dễ chịu. Cảnh quan yên tĩnh, trong lành.

Phòng nghỉ có không gian rộng, thoáng đãng với ban công hướng thẳng ra núi và những thửa ruộng bậc thang.

Trong phòng còn có bồn tắm riêng, du khách có thể vừa thư giãn vừa ngắm cảnh. Nội thất cũng được bài trí tinh tế, sắp xếp gọn gàng với đầy đủ tiện nghi”, 9X chia sẻ.

Không gian phòng nghỉ rộng rãi, thoáng đãng và có tầm nhìn đẹp ra khung cảnh ruộng lúa bên ngoài

Ẩm thực cũng là điểm nhấn khiến vị khách đến từ Hà Nội thấy ấn tượng, đáng nhớ trong suốt chuyến đi.

Trong 2 ngày 1 đêm trải nghiệm tại đây, anh chủ yếu sử dụng bữa ăn do khu nghỉ cung cấp với một số món dân dã mà đầu bếp địa phương tự tay chế biến.

Thực đơn khá đa dạng, từ các loại rau rừng, thịt gà đồi cho đến chả ốc ống tre, cá suối… Đình ấn tượng nhất là món cá hấp kiểu Thái, khen thịt cá mềm, mọng, vị tươi ngon, đậm đà.

“Khu vực này vẫn còn ít hàng quán nên các bữa ăn mình đều đặt và sử dụng luôn tại điểm lưu trú.

Dù chỉ là những bữa cơm dân dã như cơm nhà nhưng món nào cũng tươi, ngon, cảm giác hài hòa hương vị truyền thống”, chàng trai trẻ nói thêm.

Bữa ăn nhẹ và bữa chính với nhiều món bản địa tươi ngon tại khu nghỉ ở bản Đôn

Tổng kết chuyến đi, Đình tiết lộ chi phí trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ xanh mát ở Pù Luông chỉ hết gần 2 triệu đồng/người.

Anh đánh giá mức chi này hoàn toàn xứng đáng với những trải nghiệm chất lượng mà bản thân có được trong thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tại đây.

“Điểm đến này thực sự là nơi lý tưởng để du khách trốn nắng nóng và chữa lành tâm hồn với giá phải chăng”, anh bày tỏ.

Trong hình là cung đường chữ S - điểm check-in có tiếng tại Pù Luông, thuộc địa phận bản Đôn

Chàng trai 27 tuổi gợi ý thêm, nếu có dịp tới Pù Luông, du khách có thể kết hợp khám phá một số địa điểm check-in thú vị khác quanh khu vực như: Ruộng bậc thang, cung đường chữ S, thác Hiêu, hang Dơi…

Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu văn hóa địa phương, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm chợ phiên Phố Đoàn (mở thứ 5 và Chủ nhật) hay ghé thăm làng dệt thổ cẩm truyền thống.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển tới Pù Luông bằng phương tiện cá nhân (xe máy, ô tô) hoặc đặt xe limousine đưa đón tận nơi của điểm lưu trú.

Quãng đường từ Hà Nội tới Pù Luông khoảng 160km, tương đương 4 giờ di chuyển. Đường dễ đi, thuận tiện, du khách nếu muốn có thể dừng chân ngắm cảnh hoặc chụp hình dọc đường.

