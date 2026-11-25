Liên tục tung chương trình giảm giá, khuyến mại dịp cuối năm, nhiều siêu thị điện máy vẫn khá vắng khách. Một bộ phận người tiêu dùng đến cửa hàng để xem và trải nghiệm sản phẩm, sau đó tìm giá tốt hơn trên các sàn thương mại điện tử để đặt mua.

Tới cửa hàng chỉ để xem mẫu

Phía trước một cửa hàng điện máy ở Đống Đa, Hà Nội, hàng loạt biển quảng cáo giảm giá 30-50%, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, tặng quà gia dụng được treo ở những vị trí dễ quan sát. Tuy nhiên, trái với không khí khuyến mại bên ngoài, hoạt động mua bán bên trong khá trầm lắng.

Dù vào khung giờ chiều cuối tuần, khu vực trưng bày tivi, tủ lạnh, máy giặt chỉ có lác đác vài khách đến tham khảo sản phẩm. Nhiều khu vực trưng bày rộng hàng trăm mét vuông gần như không có khách, số nhân viên bán hàng đông hơn đáng kể so với lượng người đến mua sắm.

Sự phát triển của thương mại điện tử đang làm thay đổi đáng kể phương thức mua sắm các mặt hàng điện tử, điện máy.

Anh Hoàng Nam (38 tuổi, nhân viên văn phòng) cho hay anh đến siêu thị để xem kích thước thực tế và trải nghiệm chất lượng hình ảnh của chiếc tivi 65 inch đang có ý định mua. Sau khi so sánh giá, anh dự định đặt hàng trên sàn thương mại điện tử vì cùng một mã sản phẩm, giá hiển thị trực tuyến thấp hơn tại siêu thị gần 3 triệu đồng nhờ các mã giảm giá.

Thị trường điện máy vắng khách cuối năm. Ảnh: Duy Anh

Chị Thu Hà, nhân viên một cửa hàng điện máy, cho biết doanh số bán hàng giảm khoảng 30% so với những năm trước. Theo chị, lượng khách đến tham khảo sản phẩm vẫn có nhưng không phải ai cũng quyết định mua ngay tại siêu thị.

Chị Hà cho biết, trước đây, để mua một chiếc tivi, tủ lạnh hay máy giặt, người tiêu dùng thường phải trực tiếp đến siêu thị để tham khảo mẫu mã, tính năng và giá bán. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, khách hàng có thể so sánh giá của cùng một sản phẩm tại hàng chục nhà cung cấp khác nhau. Các sàn thương mại điện tử còn triển khai nhiều chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển.

Một bộ phận khách hàng vì thế lựa chọn đến siêu thị để trải nghiệm sản phẩm, nghe tư vấn rồi tìm nơi có giá bán phù hợp hơn trên mạng. Điều này tạo thêm áp lực cho các cửa hàng bán lẻ truyền thống, vốn phải duy trì mặt bằng, nhân sự và không gian trưng bày để phục vụ khách hàng.

Các chuỗi điện máy điều chỉnh mạng lưới

Khoảng một thập kỷ trước, hàng loạt thương hiệu như Pico, MediaMart, HC, Nguyễn Kim và Điện Máy Xanh đua nhau mở cửa hàng.

Các doanh nghiệp không ngần ngại chi những khoản tiền lớn để thuê mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông, có mặt tiền lớn, nằm tại các nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn. Quy mô siêu thị và độ phủ thương hiệu từng được xem là lợi thế quan trọng trong cuộc cạnh tranh giành thị phần.

Tuy nhiên, thị trường bán lẻ điện máy đang chứng kiến những thay đổi đáng kể về quy mô và mô hình hoạt động của các doanh nghiệp. Thay vì chỉ dựa vào những không gian trưng bày quy mô lớn, một số đơn vị tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực, kết hợp hệ thống kho hàng và kênh bán trực tuyến nhằm tối ưu chi phí.

Thị trường cũng ghi nhận những thay đổi trong mạng lưới cửa hàng của một số thương hiệu. MediaMart không còn mở mới ồ ạt, trả mặt bằng tại một số điểm khu vực trung tâm. Pico và HC đều thu gọn quy mô, tập trung duy trì các siêu thị có lượng khách ổn định thay vì mở rộng dàn trải. Điện Máy Xanh đóng cửa điểm bán trên phố Lê Đại Hành.

Tính đến tháng 11/2026, Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động có tổng cộng 117 điểm bán tại Hà Nội. Tiếp đến là MediaMart với 50 điểm bán, HC duy trì 11 điểm bán, Nguyễn Kim có 8 cửa hàng và Pico có 3 trung tâm mua sắm.

Một biến động đáng chú ý của thị trường là thương vụ chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim. Năm 2015, Central Group của Thái Lan đầu tư 49% cổ phần vào doanh nghiệp sở hữu chuỗi này. Đến tháng 6/2019, các công ty liên quan đến tập đoàn mua thêm 51% cổ phần tại NKT, đơn vị sở hữu Nguyễn Kim.

Ngày 23/12/2025, Central Retail thông báo ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại NKT cho Pico Holdings. Giao dịch có giá trị doanh nghiệp 36 triệu USD, tương đương 936 tỷ đồng.

Trong bối cảnh người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, các mặt hàng điện máy không còn nằm trong nhóm ưu tiên mua sắm của nhiều gia đình. Những sản phẩm như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa có vòng đời sử dụng tương đối dài, từ 5-10 năm. Thay vì mua mới hoặc nâng cấp thiết bị, nhiều người lựa chọn sửa chữa để tiếp tục sử dụng, qua đó tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Để duy trì một điểm bán rộng hàng nghìn mét vuông tại Hà Nội, doanh nghiệp phải gánh nhiều khoản chi phí như thuê mặt bằng, nhân sự, điện nước, bảo quản hàng hóa và duy trì hệ thống trưng bày.

Do đó, các chuỗi điện máy cần tìm cách kết hợp hiệu quả giữa cửa hàng vật lý và kênh bán trực tuyến. Cửa hàng không chỉ là nơi bán sản phẩm mà còn có thể đóng vai trò tư vấn, trải nghiệm, giao nhận và hỗ trợ hậu mãi. Doanh nghiệp chậm thích ứng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và không kiểm soát được chi phí vận hành sẽ gặp bất lợi sống còn trong cuộc cạnh tranh thị phần.