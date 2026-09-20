Ngôi làng lên phim, đi một đoạn lại gặp góc check-in đẹp

Từng xuất hiện trong phần lớn các phân cảnh của phim truyền hình “Đi đến nơi có gió” nổi tiếng ở Trung Quốc năm 2023, Phượng Dương Ấp Thôn - ngôi làng cổ cách Đại Lý khoảng 12km, thuộc tỉnh Vân Nam nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách nhờ cảnh quan đẹp như tranh vẽ.

Theo người địa phương, ngôi làng hơn 1.000 năm tuổi, nằm dưới chân núi Thương Sơn với độ cao khoảng 1.880m so với mực nước biển. Bởi vậy, nhiệt độ trung bình năm ở đây không quá 15 độ C và ngay cả vào mùa hè, thời tiết vẫn dễ chịu, mát mẻ.

Không gian xanh mát quanh làng Phượng Dương Ấp Thôn. Sau khi lên sóng bộ phim "Đi đến nơi có gió", địa điểm này càng thu hút du khách

Chị Trang Vy (46 tuổi, ở Hà Nội) có dịp ghé thăm Phượng Dương Ấp Thôn trong chuyến du lịch Đại Lý, tháng 9/2026.

Lần đầu đến đây, chị không khỏi ấn tượng trước khung cảnh đậm chất điện ảnh và yên bình.

“Tôi biết đến Phượng Dương Ấp Thôn khi địa điểm này xuất hiện trên phim với những cảnh quay đẹp mắt, từ những con phố cổ kính, cửa hàng, quán cà phê,... cho đến tiểu viện Hữu Phong - nơi diễn viên chính lưu trú.

Chính vì vậy, tôi quyết định đưa ngôi làng vào danh sách một trong những nơi nhất định phải ghé thăm khi đến Đại Lý”, chị Trang Vy nói.

Chị Trang Vy ghé thăm làng cổ trong chuyến du lịch Vân Nam nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày 2/9 vừa qua

Theo cảm nhận của nữ du khách đến từ Hà Nội, điểm dễ nhận thấy nhất ở làng là những ngôi nhà được dựng lên từ tường đất nện màu nâu với mái ngói cũ, phủ đầy mảng rêu xanh mướt.

Quanh làng là những con đường đá cổ và cây cối tỏa bóng râm, tạo cho du khách cảm giác như thời gian ở đây trôi chậm hơn.

Chị Trang Vy dành khoảng nửa ngày để khám phá ngôi làng cổ. Quy mô làng nhỏ nên du khách nếu chỉ ghé thăm những điểm chính thì không tốn quá nhiều thời gian.

May mắn là thời điểm chị đi, làng không quá đông khách nên không gian khá yên tĩnh.

Những ngôi nhà có tường làm từ đất nện, mái phủ đầy rêu xanh ở Phượng Dương Ấp Thôn

Nữ du khách thảnh thơi tản bộ dọc làng, lang thang vào các quán nhỏ bài trí theo phong cách vintage để nhâm nhi trà, cà phê và thưởng thức vài món ăn đặc sắc của vùng Vân Nam, được chế biến từ hoa hồng như bánh, trà sữa.

“So với những ngôi làng cổ tôi từng đi ở Việt Nam, địa điểm này vừa có nét giống, vừa có nét khác. Điểm giống là các làng cổ đều có những con ngõ nhỏ, nhà cũ, đời sống mang tính cộng đồng và toát lên vẻ bình dị của một vùng quê.

Nhưng ở Phượng Dương Ấp Thôn, dấu ấn kiến trúc và văn hóa của người Bạch (dân tộc thiểu số lâu đời ở Đại Lý) hiện lên rất rõ. Những bức tường đất, những phiến đá lát đường và không gian làng nằm dưới chân núi Thương Sơn, bên bờ hồ Nhĩ Hải đã tạo nên một cảnh sắc hữu tình rất riêng cho nơi đây.

Đặc biệt, đoạn đường Trà Mã Cổ Đạo từng nối liền Trung Quốc với Tây Tạng nổi tiếng nơi đây được giới thiệu là có lịch sử từ thời Hán và vẫn còn được bảo tồn đến tận bây giờ”, nữ du khách Hà Nội chia sẻ.

Ghé thăm làng cổ, du khách có cơ hội thưởng thức các loại bánh và trà sữa làm từ hoa hồng

Nữ du khách Hà Nội thấy đi bộ dạo quanh làng không hề nhàm chán, nhất là với những ai thích chụp ảnh vì “cứ đi một đoạn lại có góc đẹp hiện ra”

Khám phá làng nghề truyền thống

Ngoài tham quan, check-in, du khách ghé làng còn được tìm hiểu về nghề nhuộm chàm truyền thống.

Ở đây, màu xanh chàm không chỉ xuất hiện trên những tấm vải mà dường như đã trở thành một phần của đời sống làng quê. Từ những nguyên liệu tự nhiên, bà con bản địa trải qua nhiều công đoạn để tạo nên sắc chàm đặc trưng, từ ngâm, ủ đến nhuộm và phơi vải.

“Điều thú vị nhất khi ghé thăm làng là được tận mắt quan sát cả một quy trình thủ công vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những mảnh vải nhuộm chàm với sắc xanh từ nhạt đến đậm được phơi dưới nắng, nổi bật giữa những ngôi nhà và khoảng sân mộc mạc. Màu chàm trầm, sâu và có chút hoài cổ cũng khiến không gian nơi đây mang một vẻ rất riêng – bình dị, chậm rãi và đậm dấu ấn của vùng đất Đại Lý”, chị bày tỏ.

Du khách thích thú tìm hiểu về nghề nhuộm chàm truyền thống của dân làng

Theo cảm nhận riêng của chị, Phượng Dương Ấp Thôn không tạo cho du khách cảm giác của một địa điểm du lịch chỉ cần ghé qua một lần để “check-in cho biết”. Nơi đây khiến họ đặt chân đến rồi lại không nỡ rời đi, muốn trở lại lần nữa.

Chị Trang Vy hi vọng sẽ có dịp quay lại làng. Chị muốn có thêm thời gian, đi chậm hơn một chút, ghé vào từng ngôi nhà, hỏi han những người dân nơi đây và nghe họ kể về nghề nhuộm chàm, về cuộc sống và những câu chuyện đã gắn bó với làng qua bao thế hệ.

Khung cảnh bình yên, mộc mạc ở ngôi làng cổ khiến nhiều du khách đến lần 1 lại muốn đến lần 2

Vị khách 46 tuổi gợi ý, nếu đặt chân tới Phượng Dương Ấp Thôn, du khách nên dành ít nhất nửa ngày đến một ngày hoặc ở lại lâu hơn để trải nghiệm cuộc sống, văn hoá bản địa.

Bạn cũng nên đi giày thoải mái vì có khá nhiều đoạn đường đá và ngõ nhỏ. Nếu thích chụp ảnh thì nên đi vào buổi sáng hoặc cuối buổi chiều vì ánh nắng dịu nhẹ, lên hình sẽ đẹp hơn.

Đây vẫn là một ngôi làng có người dân sinh sống, không phải toàn bộ đều là khu du lịch. Vì vậy khi chụp ảnh hoặc đi vào những không gian riêng của người dân, du khách cần giữ phép lịch sự và tôn trọng cuộc sống của họ.

Du khách cũng không nên kỳ vọng đây là một khu du lịch với quá nhiều trò chơi hay điểm tham quan. Cái đáng giá nhất ở Phượng Dương Ấp Thôn chính là không khí, kiến trúc cũ, con đường cổ và cảm giác sống chậm.

Ngoài ngôi làng cổ, tới Vân Nam, du khách cũng có thể kết hợp khám phá một số điểm đến hấp dẫn khác như: thành cổ Đại Lý, Hỷ Châu, Sa Khê Cổ Trấn và một số khu vực quanh hồ Nhĩ Hải.

“Mỗi nơi mang một vẻ đẹp khác nhau. Nếu Thành Cổ Đại Lý sôi động và nhiều hoạt động hơn thì Phượng Dương Ấp Thôn lại cho tôi cảm giác rất chậm và yên bình. Sa Khê Cổ Trấn cũng là điểm đến tôi đặc biệt thích vì sự nhỏ xinh và tĩnh lặng”, chị nêu cảm nhận.

Ảnh: Trang Vy