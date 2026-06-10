Săn vé máy bay giá rẻ, di chuyển bằng phương tiện công cộng

Từng tới nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản... nhưng đây là lần đầu tiên nam du khách Việt đặt chân tới châu Âu.

Anh Việt Long chia sẻ về chuyến đi trên mạng xã hội. Ngoài hình ảnh đẹp mắt, thu hút người dùng mạng, anh còn gây bất ngờ khi tiết lộ chi phí chuyến đi - khoảng 62 triệu đồng. Chi phí này đã bao gồm 21 triệu tiền vé máy bay khứ hồi và 6,5 triệu tiền dịch vụ visa.

"Từ lâu tôi đã luôn mong muốn tới châu Âu khám phá những thành phố cổ kính, cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đặc sắc. Khi một người bạn đang học thạc sĩ tại Pháp rủ sang du lịch, tôi thấy đây là dịp phù hợp nên quyết định lên đường.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị visa, bằng lái quốc tế, lên lịch trình, đặt phòng, nghiên cứu việc thuê xe tự lái tại Dolomites và Interlaken... diễn ra trong 2 tháng. Tôi đặt vé máy bay sớm, thời điểm giá của Qatar Airways khá tốt dù lúc đó chưa biết có đậu visa hay không", anh cho hay.

Anh Việt Long trong hành trình khám phá 3 quốc gia châu Âu

Tại Italy, anh Long gặp 5 người bạn và bắt đầu hành trình khám phá 3 quốc gia châu Âu. Họ di chuyển giữa các thành phố và quốc gia chủ yếu bằng FlixBus - phương tiện "quốc dân" tại châu Âu với giá khá rẻ, nhiều chuyến, đúng giờ và chất lượng xe tốt. Với những chặng đường dài, họ chọn xe đêm để vừa tiết kiệm chi phí khách sạn vừa tối ưu thời gian tham quan. Toàn bộ chi phí di chuyển này chỉ hơn 6 triệu đồng.

Tại Dolomites (Italy) và Interlaken (Thụy Sĩ), nhóm khách Việt thuê xe ô tô 7 chỗ tự lái để khám phá những cung đường nổi tiếng.

"Các tuyến đường được quy hoạch rất khoa học. Biển báo, vạch kẻ đường rõ ràng nên việc di chuyển khá thuận lợi. Đặc biệt, người tham gia giao thông rất văn minh, tuân thủ luật lệ nghiêm túc, nhường đường đúng quy định và gần như không sử dụng còi xe", anh Long cho biết.

Ngôi làng Lauterbrunnen đẹp như tranh ở Thụy Sĩ

Thuê xe tự lái để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là Rome - thành phố được ví như bảo tàng ngoài trời của nước Ý. Những công trình hàng nghìn năm tuổi như Đấu trường La Mã, đài phun nước Trevi hay các quảng trường cổ khiến anh Long cảm giác như đang bước vào một cuốn sách lịch sử sống động.

Vẻ đẹp cổ kính của Rome

Rời Rome, anh tiếp tục đến Venice. "Venice giống như một mê cung khổng lồ trên mặt nước. Đi bộ qua vài con phố nhỏ, chúng tôi là có thể bắt gặp những khung cảnh rất đẹp và khác biệt", anh chia sẻ.

Venice giống như "mê cung nổi trên mặt nước"

Điểm đến anh Long mong đợi nhất lại là hành trình khám phá Dolomites - dãy núi nổi tiếng nằm ở phía Bắc Italy. Trong 4 ngày tại đây, anh lái xe qua các cung đường đèo uốn lượn giữa núi non hùng vĩ, những thảo nguyên xanh mướt trải dài dưới chân dãy Alps phủ tuyết trắng.

"Có những đoạn đường đẹp đến mức tôi không muốn đi tiếp, chỉ muốn dừng lại thật lâu để tận hưởng khung cảnh xung quanh", Long nhớ lại.

Những cung đường ở Dolomites gây ấn tượng đặc biệt với anh Long

Interlaken cũng là điểm đến ấn tượng, khiến nhóm du khách phải dừng chân 4 ngày để khám phá và tận hưởng. Anh Long ấn tượng với vẻ đẹp bình yên của thị trấn, nơi những ngôi nhà gỗ nằm bình yên bên hồ nước xanh biếc, xa xa là đỉnh núi tuyết trắng xóa.

Khi tới Pháp, không chỉ khám phá cảnh đẹp, anh Long còn có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh viên cùng bạn. Anh được ở tại khu nhà CROUS - hệ thống ký túc xá dành cho sinh viên nhận học bổng và tới căng tin trường đại học để thưởng thức suất ăn CROUS nổi tiếng với giá chỉ 1 euro (khoảng 30.000 đồng).

"Bữa ăn sinh viên có giá rất rẻ nhưng vẫn ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng", anh chia sẻ.

Chặng cuối của hành trình là Paris - thành phố được mệnh danh là kinh đô ánh sáng

Để tiết kiệm ngân sách, anh Long và bạn ưu tiên lựa chọn hostel hoặc các căn hộ có bếp nấu ăn. Anh kết hợp giữa việc tự nấu và trải nghiệm ẩm thực địa phương thay vì ăn ngoài hoàn toàn.

Ví dụ ở Interlaken, họ thuê một khu nhà nghỉ truyền thống hơn 100 năm tuổi. Dù ở phòng giường tầng nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, có bếp chung, khu sinh hoạt, phòng xem phim và không gian giao lưu với du khách quốc tế. Đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

"Tôi chi khoảng 13 triệu đồng cho gần 3 tuần lưu trú tại châu Âu. Chịu khó tìm kiếm du khách vẫn có thể có các nơi lưu trú hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu, thậm chí chất lượng hơn mong đợi", anh chia sẻ.

Những căn phòng anh Long và bạn bè thuê không quá sang trọng, đắt đỏ nhưng đủ tiện ích

Ảnh: NVCC