3 tuần khám phá quần đảo độc đáo bậc nhất thế giới

Lofoten là một quần đảo thuộc hạt Nordland (Na Uy), có diện tích khoảng 1.227 km2 và dân số ít ỏi. Quần đảo này là điểm đến hấp dẫn những người mê xê dịch trên khắp thế giới nhờ cảnh quan thiên nhiên hiếm có.

Anh Hoàng Thanh Tùng, một kiến trúc sư sinh sống tại Hà Nội, từng tới hơn 50 quốc gia khắp thế giới, đã có hành trình khám phá Lofoten trong 3 tuần vào tháng 9/2024.

“Lofoten có sức hút rất riêng với những vịnh hẹp, bờ biển, cung đường leo núi hùng vĩ và các làng chài nhỏ nép mình bên núi đá. Ánh sáng nơi đây, từ đêm trắng mùa hè đến cực quang mùa đông, khiến du khách có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Nhịp sống chậm rãi, tối giản cũng là điều khiến tôi tò mò”, nam du khách Việt chia sẻ.

Vẻ đẹp cuốn hút của Lofoten

Từ sân bay Harstad/Narvik, vợ chồng anh Tùng thuê xe ô tô tự lái để khám phá từ Bắc tới Nam của quần đảo Lofoten. Cung đường lái xe ở Lofoten khá nhỏ, nhiều hầm xuyên núi và cầu nhưng cảnh quan rất đẹp.

Trong lịch trình, vợ chồng anh Tùng dành nhiều thời gian để tới khám phá, đi bộ đường dài tại 9 ngôi làng, thị trấn nổi tiếng ở Lofoten: Svolvaer, Henningsaer, Leknes, Nusfjord, Hamnoy, Sakrisoy, Reine, Moskenes và Å.

Theo anh Tùng, khu vực đẹp nhất ở Lofoten là cụm 3 ngôi làng Hamnoy - Sakrisoy - Reine. Các ngôi làng nối tiếp nhau qua những cây cầu nhỏ, tạo nên khung cảnh liền mạch đẹp như tranh.

Reine - ngôi làng lớn nhất ở nam quần đảo

“Reine mang vẻ đẹp trầm lắng. Hamnoy nổi bật với những căn nhà gỗ truyền thống (rorbuer) màu đỏ nằm sát mép nước - hình ảnh biểu tượng thường xuất hiện trong các bức ảnh du lịch về Lofoten.

Trong khi đó, Sakrisoy gây ấn tượng với những căn nhà vàng hiếm gặp bên vịnh nước xanh lục tự nhiên, phía sau là đỉnh núi Reinebringen hùng vĩ”, anh miêu tả.

Những căn nhà gỗ vàng ở ngôi làng Sakrisoy

“Buổi sáng, các ngôi làng gần như tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió và mặt nước phẳng như gương. Buổi chiều, ánh nắng xiên qua dãy núi tạo nên khung cảnh như tranh sơn dầu. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm cực quang, nhưng tiếc rằng suốt thời gian tôi ở đây, trời mưa nhiều nên không thể chiêm ngưỡng hiện tượng này”, anh Tùng kể.

Không được ngắm cực quang nhưng anh Tùng lại chiêm ngưỡng được cầu vồng sau những cơn mưa bất chợt ở Lofoten

Mỗi ngôi làng, vợ chồng anh Tùng đều dành 1-2 ngày để khám phá và trải nghiệm các cung đường leo núi quanh khu vực. Theo anh, những cung leo núi ở Lofoten rất đa dạng nhưng đòi hỏi du khách có kinh nghiệm và kỹ năng định hướng.

Vợ chồng du khách Việt dành nhiều thời gian để khám phá từng ngôi làng

Một trải nghiệm đáng nhớ với anh Tùng là leo lên đỉnh Reinebringen từ làng Reine. Đây là cung đường nổi tiếng nhất Lofoten, dù chỉ mất khoảng 3-4 tiếng nhưng đường dốc, có tới 1.800 bậc đá.

Từ đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ vùng đất hiện ra hùng vĩ, đẹp siêu thực. "Đó là khoảnh khắc khiến tôi hiểu vì sao Lofoten được công nhận là một trong những nơi đẹp nhất thế giới", anh chia sẻ.

Khung cảnh từ trên đỉnh Reinebringen

Ngôi làng tên ngắn nhất thế giới

Trong 9 ngôi làng vợ chồng anh Tùng ghé thăm có Å - ngôi làng có tên ngắn nhất thế giới. Trong tiếng Na Uy cổ, Å nghĩa là “dòng suối nhỏ”, gắn với con suối từng cung cấp nước cho cối xay của làng.

Å nằm ở cuối tuyến đường xuyên quần đảo Lofoten, trùng hợp khi đây cũng là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái Na Uy. Vị trí hẻo lánh giúp ngôi làng vẫn giữ được vẻ cổ kính và dấu ấn của thời kỳ hoàng kim nghề đánh bắt cá tuyết.

“Ngôi làng nhỏ bé, yên bình và gần như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Không quá ngoạn mục nhưng Å mang vẻ mộc mạc, truyền thống rất cuốn hút, khiến du khách muốn khám phá”, anh Tùng chia sẻ.

Bảo tàng nghề cá tại làng

Ngôi làng gây ấn tượng với bảo tàng nghề đánh bắt cá tuyết, tiệm bánh nướng bằng lò củi truyền thống, vịnh và cảng cá nhỏ cùng những ngôi nhà gỗ đỏ phản chiếu trên mặt nước. Những chiếc thuyền chở đầy cá khô và các công trình gỗ từ thế kỷ 19 tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, thu hút du khách khắp thế giới.

Theo Cẩm nang du lịch Na Uy, thế kỷ 19 là thời kỳ hoàng kim của Å, khi ngôi làng đạt đến đỉnh cao phát triển với khoảng 150-200 cư dân thường trú cùng hàng trăm ngư dân đánh bắt theo mùa.

Ngày nay, Å vẫn duy trì nghề sản xuất cá thủ công quy mô nhỏ. Du khách có thể mua cá khô truyền thống tại cửa hàng của bảo tàng để trải nghiệm hương vị ẩm thực vùng Bắc Cực.

Vị trí hẻo lánh dường như đã giúp bảo tồn bầu không khí cổ kính của làng

Dù thu hút khách du lịch khắp thế giới nhưng theo anh Tùng, những ngôi làng ở Lofoten giữ gìn bản sắc rất tốt, chân thật, không giả tạo. Con người địa phương sống hài hòa với thiên nhiên dù thời tiết khắc nghiệt.

Theo kinh nghiệm của anh Tùng, du khách nên trải nghiệm lưu trú ở những ngôi nhà rorbuer truyền thống của địa phương. Chúng được trang bị tiện nghi cơ bản như homestay và du khách có thể tự nấu ăn. Nơi đây là "thiên đường" với những ai thích ăn các món hải sản như cá tuyết, cá hồi, cua hoàng đế...

Kinh nghiệm đi bộ, leo núi ở Lofoten Theo anh Tùng, việc chuẩn bị hành trang khi đi bộ, leo núi ở quần đảo cần đơn giản, gọn nhẹ nhưng đảm bảo an toàn. - Mang theo giày leo núi có độ bám tốt vì địa hình ở đây khá dốc và nhiều đá trơn, đặc biệt sau mưa - Quần áo luôn theo nguyên tắc nhiều lớp vì thời tiết Lofoten có thể thay đổi rất nhanh - Mang nước, đồ ăn nhẹ giàu năng lượng và một chiếc đèn pin nhỏ - Sử dụng phần mềm bản đồ chuyên dụng dành cho leo núi, có thể xác định được các lối mòn trong điều kiện không cần sóng điện thoại, đặc biệt là với những cung đường leo núi kéo dài cả ngày.

Ảnh: NVCC