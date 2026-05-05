Ngôi làng chỉ dùng một màu sơn duy nhất. Ảnh: The Sun

Juzcar là một trong những ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng Valle del Genal ở vùng Serrania de Ronda (Tây Ban Nha).

Kể từ tháng 6/2011, mọi thứ nơi đây đều được phủ một màu xanh rực rỡ. Toàn bộ nhà cửa, con phố và cả không gian nơi đây đều được sơn màu xanh đặc trưng, giống hệt trong bộ phim Xì Trum nổi tiếng.

Không chỉ dừng lại ở màu sắc, Juzcar còn khiến du khách thích thú bởi hàng loạt chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn Xì Trum: từ những bức tranh tường sống động cho đến các bức tượng của những nhân vật quen thuộc như Papa Smurf hay Smurfette.

Toàn bộ nhà trong làng đều sơn màu xanh. Ảnh: The Sun

Ít ai biết rằng, Juzcar vốn không phải lúc nào cũng “xanh” như vậy. Trước năm 2011, đây là một ngôi làng với những ngôi nhà sơn màu trắng điển hình của vùng Serrania de Ronda. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến vào năm 2011.

Khi bộ phim Xì Trum ra mắt, hãng Sony đã chọn ngôi làng để làm chiến dịch quảng bá. Toàn bộ ngôi làng được sơn màu xanh giống màu các nhân vật Xì Trum, theo The Sun.

Sau chiến dịch, một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức. Và cuối cùng, thay vì quay lại diện mạo cũ, người dân địa phương quyết định giữ nguyên sắc xanh độc đáo, biến Juzcar thành một điểm đến du lịch độc đáo.

Hình Xì Trum tại ngôi làng. Ảnh: Euro Weekly News

Ngôi làng màu xanh đặc trưng vẫn được gìn giữ cho đến hiện tại. Giờ đây, khi dạo bước qua những con đường nhỏ, du khách có thể bắt gặp vô số góc check-in thú vị, đặc biệt là những ngôi nhà hình cây nấm, biểu tượng quen thuộc gắn liền với thế giới Xì Trum. Tất cả mang lại cảm giác như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, Juzcar còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những cánh rừng xanh mướt bao quanh.

Khung cảnh đường sá ở ngôi làng. Ảnh: The Sun

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn địa phương hấp dẫn tại những nhà hàng nhỏ xinh, hoặc tìm mua quà lưu niệm độc đáo tại các cửa hàng trong làng.

Kể từ khi “thay áo mới”, Juzcar đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch, với khoảng 80.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm. Những ngôi nhà màu xanh và ngành du lịch đã giúp Juzcar vượt qua được thời kỳ suy thoái kinh tế của Tây Ban Nha.