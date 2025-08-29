Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này trong tháng 7 đạt hơn 30 triệu USD, tăng 23% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Con số này góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 lên hơn 195 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ), tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc và Thái Lan là hai khách hàng lớn nhất, lần lượt chi 49 triệu USD (tăng 21%) và 46 triệu USD (tăng 24%) để nhập hai món ăn này của Việt Nam trong 7 tháng vừa qua. Đây cũng là hai thị trường vừa tiêu thụ trực tiếp, vừa chế biến lại để cung ứng cho khu vực.

Trong khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu chả cá và surimi cũng tăng 23%, đạt 31 triệu USD. Trong đó, thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 25%, cho thấy tín hiệu phục hồi từ các sản phẩm chế biến truyền thống; xuất khẩu sang Malaysia và Singapore cũng tăng mạnh, lần lượt là 19% và 21%.

Đáng chú ý, trong tháng 7, xuất khẩu hai món ăn này sang thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) tăng phi mã 104% so với tháng 7 năm ngoái. Lũy kế 7 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường tỷ dân này tăng vọt 57%, đạt 26 triệu USD, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và tái chế biến tại khu vực này đang gia tăng.

Ngoài các thị trường trên, VASEP cũng cho biết, thị trường EU cũng trở thành điểm sáng trong tháng 7 với giá trị xuất khẩu tăng 89%. Theo đó, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang khối thị trường này tăng mạnh 47%, đạt 16 triệu USD.

Ngược lại, thị trường Mỹ duy trì kim ngạch khiêm tốn, chỉ đạt 6 triệu USD, tăng nhẹ 2%. Riêng tháng 7, xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh 74% so với cùng kỳ, do tác động của chính sách thuế đối ứng và sự thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Chuyên gia của VASEP dự báo, những tháng còn lại của năm nay, thị trường châu Á sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam nhờ nhu cầu ổn định và sự linh hoạt về giá.

Trong khi đó, EU được kỳ vọng duy trì đà phục hồi, tập trung vào các sản phẩm tiện lợi, bao bì nhỏ gọn, đáp ứng xu hướng tiêu dùng tiết kiệm. Còn thị trường Trung Quốc có thể tiếp đà tăng mạnh, nhưng phải cạnh tranh khốc liệt với nguồn cung từ Nga và ASEAN.

Thị trường Mỹ sẽ khó lường nhất, do đó chuyên gia lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu cần thận trọng với các đơn hàng, chỉ nên ký kết khi có xác nhận rõ ràng về mức thuế áp dụng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể khai thác những thị trường ngách mới nổi vì còn nhiều dư địa, trong khi nhu cầu đang tăng mạnh. Thực tế, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu chả cá và surimi sang một số thị trường mới tăng trưởng đột biến, như: xuất sang UAE tăng 470%, Mauritius tăng 261%, New Zealand tăng 1.171%.