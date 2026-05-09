Anh Seonguk và Simon (cùng đến từ Hàn Quốc) sống, làm việc ở Việt Nam đã được 5 năm. Họ còn cùng nhau xây dựng kênh YouTube, thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm ăn uống, khám phá ẩm thực ở nhiều địa phương.

Mới đây, đôi bạn tìm tới một quán ăn nổi tiếng trên đường Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM) để thưởng thức món ăn sáng nổi tiếng của Hà Nội. Đó là món xôi.

Quán ăn này từng gây sốt thời gian dài trên mạng xã hội khi bán món ăn hương vị miền Bắc và có không gian như "rừng cây xanh", trang trí phong cách khiến thực khách nhớ tới Hà Nội.

Nhiều thời điểm, nhất là cuối tuần, dù chưa đến giờ mở cửa, nhiều thực khách đã đến xếp hàng chờ mua xôi, khiến quán luôn trong tình trạng đông kín. Cộng đồng mạng đặt cho quán những cái tên thú vị như "quán xôi trong rừng", "quán xôi khu nhà giàu" vì nằm giữa khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Quán xôi gây sốt thời gian dài trên mạng xã hội, khiến khách xếp hàng cả tiếng chờ thưởng thức.

Bước đến quán, hai nam thực khách người Hàn Quốc đã ấn tượng với không gian yên bình, nhiều cây xanh.

Quán phục vụ các món ăn quen thuộc như xôi xéo, xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi cốm, ăn kèm 4 món chính gồm: thịt kho, chà bông, chả mỡ và trứng ốp la. Ngoài ra quán còn có bánh giò, tào phớ, nem chua rán, chè, cùng các loại nước uống như mơ, sấu - những hương vị đặc trưng miền Bắc. Giá dao động 22.000-65.000 đồng tuỳ món.

Xôi xéo là món đặc trưng của quán, hấp dẫn thực khách.

Trước thực đơn đa dạng của quán, anh Seonguk và Simon lăn tăn lựa chọn và quyết định thử món "tên lạ" - xôi xéo.

Họ chưa từng thưởng thức loại xôi này mà chỉ xem qua các video quay tại quán xôi vỉa hè nổi tiếng Hà Nội - xôi Mây. Xôi Mây từng lên sóng truyền hình Hàn Quốc với hình ảnh chủ quán cắt xôi "thần tốc", khách xếp hàng kín xung quanh chờ mua và nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách Hàn.

Sau ít phút chờ đợi, nhân viên bưng ra suất xôi đầy đặn với phần xôi màu vàng óng bắt mắt, phủ lớp đỗ xanh tán nhuyễn, đi kèm thịt kho, chả kho, ruốc và hành phi vàng ruộm.

Ban đầu, anh Seonguk và Simon chỉ gọi 1 suất xôi nhưng khi thưởng thức, họ lập tức ấn tượng hương vị và gọi thêm 1 suất xôi trắng, thịt kho để "ăn cho đã".

"Nước sốt thịt kho rất ngon. Miếng chả dai dai, thơm, đậm đà. Trứng kho màu vừa đẹp vừa ngon. Họ còn phục vụ kèm dưa muối chua để giải ngán. Trước đây tôi cứ nghĩ xôi là món ăn nhanh buổi sáng, không nghĩ ăn trưa cũng ngon như vậy", đôi bạn nhận xét.

Món xôi hấp dẫn khiến anh Seonguk và Simon "thực sự muốn tới Hà Nội". Họ cảm thấy "ghen tị" với những người bạn đang sống tại Hà Nội vì có quá nhiều món ăn ngon.

Hai vị khách liên tục khen ngợi hương vị món xôi.

Theo các đánh giá của thực khách, xôi của quán được khen ngợi chỉn chu, ngon miệng. Hạt xôi dẻo, thơm, hành phi giòn. Các món thịt kho, chả mỡ thấm vị, ruốc thơm. Muốn "chuẩn vị Hà Nội" hơn, khách có thể thưởng thức xôi kèm các món đồ uống như nước sấu, nước me, tráng miệng bằng chè, tào phớ.

Du khách lưu ý, buổi trưa thời tiết sẽ khá nắng nóng dù quán có hệ thống phun sương, giảm nhiệt độ. Thời điểm lý tưởng nhất tới trải nghiệm là sáng sớm hay những ngày mát mẻ.

Quán xôi cũng là không gian check-in được khách yêu thích vì nhiều cây xanh.