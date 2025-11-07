Thực khách xếp hàng, chờ mua xôi 7 màu đẹp mắt, lạ miệng. Ảnh: Hà Nguyễn

Xe xôi đẹp mắt

7h sáng, đoạn vỉa hè đường 9A, phường Long Bình (TPHCM) tấp nập người vây quanh xe xôi nhỏ của anh Lê Anh Tuấn (52 tuổi). Thực khách đủ mọi lứa tuổi, từ người đi làm đến học sinh, kiên nhẫn ngồi trên ô tô, xe máy hoặc đứng xếp hàng chờ mua món xôi yêu thích.

Phía sau xe, anh Tuấn nhanh tay mở vung, múc từng phần xôi nóng hổi ra khay, cán mỏng rồi thêm lên trên các loại nhân như đậu xanh, hạt sen, dừa nạo... Những phần xôi dẻo thơm, hạt nếp tròn đều có màu xanh, đỏ, vàng, tím, cam, trắng… bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm khiến thực khách trầm trồ.

Tùy từng ngày, anh Tuấn chuẩn bị nhiều loại xôi khác nhau như: xôi hạt sen nếp cẩm, xôi nếp than cốt dừa… Trong đó, món được thực khách yêu thích nhất là xôi 7 màu, cùng các biến tấu hấp dẫn như xôi 7 màu cadé trà xanh, xôi 7 màu cadé trứng và xôi 7 màu sầu riêng.

Mỗi hạt xôi là một màu khác nhau tạo nên vẻ đẹp bắt mắt. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại đây còn món xôi trân châu với lớp vỏ ngoài là xôi 7 màu, bên trong có viên nhân lớn từ thịt, trứng muối, được đánh giá thơm ngon hiếm có, khó tìm… Các món xôi của anh Tuấn có giá từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/phần.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, chị Linh (30 tuổi, khách mua xôi) mới được nhận gói xôi 7 màu cột bằng lá dứa xanh.

Chị Linh phải xếp hàng lâu mới mua được món xôi đang được nhiều người yêu thích. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị biết đến món xôi 7 màu của anh Tuấn từ lâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị đến trải nghiệm. Bởi lần nào chị đi qua cũng thấy khách quá đông, chị không thể xếp hàng chờ vì sợ trễ giờ làm.

“Xôi có màu rất đẹp, lạ mắt. Hạt xôi dẻo, thơm và chín đều, không khô. Các món ăn kèm cũng đa dạng và vừa miệng nên tôi rất thích”, chị Linh nhận xét.

Anh Tuấn học được món xôi này sau lần theo bạn đến chơi ở một tỉnh miền Tây. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Tuấn biết đến món xôi 7 màu trong lần đến nhà một người bạn ở miền Tây chơi. Tại đây, anh được chủ nhà đãi món xôi 7 màu đẹp mắt. Nồi xôi thơm, dẻo có màu xanh, đỏ, tím, vàng... khiến anh ấn tượng, nhớ mãi. Mùa dịch, không thể buôn bán, anh xin bí quyết từ người bạn, tập nấu xôi 7 màu ở nhà.

Anh nói: “Tôi chọn loại nếp ngon để nấu xôi. Màu xôi được tôi chế biến từ các loại nguyên liệu thuần tự nhiên như: màu cam từ gấc, màu vàng từ quả dành dành, màu xanh thẫm từ hoa đậu biếc, màu tím từ lá cẩm…

Trong đó màu đỏ là màu khó nhất. Màu này được chế biến từ gạo hồng cúc. Đây là loại bột tạo màu thực phẩm tự nhiên được tạo ra từ gạo trắng lên men. Nó được người Hoa sử dụng từ lâu để tạo màu đỏ tự nhiên cho nhiều món ăn như xá xíu, chao đỏ, bánh trung thu và lạp xưởng”.

Bí quyết

Anh Tuấn công khai các loại nguyên liệu tạo màu cho xôi trên xe xôi của mình. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo anh Tuấn, nấu xôi 7 màu không hề dễ. Nếu không có bí quyết riêng, khi chín, xôi sẽ bị lem màu, không giữ được màu sắc như mong muốn.

Sau khi “nhuộm màu” cho gạo nếp, anh Tuấn bỏ chung vào một chiếc nồi lớn để nấu. Quá trình nấu xôi, anh chú ý canh nhiệt độ thật chuẩn xác.

Đây là khâu quan trọng nhất để có nồi xôi 7 màu thơm, dẻo, đẹp mắt. Bởi, nếu lửa lớn, nhiệt độ cao, khi chín, xôi sẽ bị lem màu. Ngược lại, nếu nhiệt độ thấp sẽ làm xôi không chín hoặc ngoài chín, trong sống.

Không chỉ có bí quyết tạo ra xôi 7 màu dẻo thơm, anh Tuấn còn sáng tạo thêm nhiều món ngon từ xôi: Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Tuấn sinh ra tại TPHCM. Trước đây, vì mưu sinh, anh đến tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp bằng công việc bán bánh mì chả cá suốt nhiều năm. Khi học được bí quyết nấu xôi, anh quyết định chuyển nghề.

Năm 2023, sau khi đại dịch được kiểm soát, anh Tuấn nấu thử 1kg gạo nếp, đem ra vỉa hè tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk cũ) bán thử. Tuy nhiên, thấy xôi có nhiều màu sắc bắt mắt, thực khách cho rằng anh sử dụng màu hóa học nên không mua.

Để khách hàng tin tưởng, anh trưng bày các loại nguyên liệu tạo màu từ thiên nhiên. Anh để các nguyên liệu này trong hũ nhựa, đặt trước tủ kính. Trên mỗi hũ, anh ghi rõ tên và màu sắc của chúng.

“Tôi cũng hướng dẫn thực khách cách phân biệt, nhận biết xôi sử dụng màu tự nhiên hay hóa chất. Khi mua xôi về, khách chỉ cần bỏ xôi vào một ly nước sạch. Nếu sau vài phút màu của xôi tan ra, phai đi là màu tự nhiên. Ngược lại, xôi không nhả màu là xôi sử dụng màu hóa học”, anh Tuấn chia sẻ.

Gói xôi được cột bằng lá dứa xanh tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Hà Nguyễn

Cách làm này bước đầu có hiệu quả. Không lâu sau, món xôi 7 màu của anh Tuấn được nhiều người biết đến. Chỉ trong thời gian ngắn, món ăn này trở nên đắt khách.

Mỗi sáng, khách đợi mua xôi 7 màu của anh Tuấn xếp thành hàng dài. Để phục vụ nhu cầu của khách, mỗi sáng anh nấu 50kg gạo nếp và chỉ bán trong vòng 2 giờ là hết.

“Thời điểm ấy, xôi 7 màu của tôi đắt khách đến nỗi được Đài EBS Hàn Quốc và đài truyền hình Đắk Nông (cũ) đến ghi hình. Tuy nhiên, sau đó tôi đổ bệnh. Đầu năm 2025, tôi phải về TPHCM điều trị.

Khi bệnh tình ổn định, tôi quyết định bán xôi tại TPHCM chứ không trở lại Đắk Lắk, bởi tôi muốn ở gần, chăm sóc người mẹ nay đã cao tuổi.

Hiện, mỗi ngày tôi chỉ nấu khoảng 7-8kg gạo nếp và bán trong 3 giờ vào buổi sáng từ 6h-9h. Dù không đông khách như lúc bán ở TP Buôn Ma Thuột (cũ) nhưng may mắn là xôi của tôi vẫn được nhiều thực khách lựa chọn, tìm mua”, anh Tuấn trải lòng.