Choi Jongrak là nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc, đồng sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Sau hơn 6 năm gắn bó với Việt Nam, Jongrak đã thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, đặc sản khắp 3 miền.

Mới đây, Jongrak có một ngày trải nghiệm ẩm thực phường Vũng Tàu, TPHCM (trước đây là thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nam du khách người Hàn Quốc đã thưởng thức những món ăn nổi tiếng như bánh khọt, cháo mực, lẩu cá đuối và sữa chua - trứng lòng đào.

Món ăn Jongrak háo hức thưởng thức nhất là lẩu cá đuối. Theo anh tìm hiểu, đây là món ăn gây tranh cãi vì người khen, người chê.

Jongrak lái xe tìm tới quán lẩu có tiếng ở con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ cho 2 xe máy tránh nhau trên đường Nguyễn Trường Tộ. Tại đây, mỗi nồi lẩu cá đuối có giá rất rẻ, chỉ 100.000 đồng.

Lẩu cá đuối là món đặc sản nổi tiếng tại Vũng Tàu. Ảnh: Huy Hoàng

"Lẩu 100.000 đồng thì rất hiếm nhé", nam thực khách nhận xét.

Cá đuối là loài cá không xương, chỉ có lớp sụn mềm, có thể xào lăn, nướng, nấu canh... nhưng thơm ngon nhất là nấu lẩu. Cá được làm sạch, cắt bỏ mang, mổ dọc dưới miệng, bỏ hết ruột bên trong. Thịt cá sẽ được rửa qua giấm hoặc rượu để khử mùi tanh, đồng thời làm tăng hương vị thơm ngon. Phần đuôi cá thường là sụn mềm nên hay được cho vào ninh cho ngọt nước.

Nước lẩu cá đuối kết hợp với măng chua cùng các loại rau như ngổ, ngò gai và ăn kèm rau muống, bắp chuối thái mỏng, bún, nước mắm ớt cay.

Jongrak gật gù khen ngợi hương vị nước dùng. Ảnh: YouTube HanQuocbros

Khi nồi lẩu chín, Jongrak nếm thử ngay một bát nước dùng. Anh bất ngờ "wow" lên vì nước dùng đúng vị chua chua yêu thích. "Nó sẽ khác món canh chua vì độ chua khoảng 70% mà ngọt chỉ 30% thôi. Miếng măng chua chua ngọt ngọt. Thịt cá đuối dai dai", nam thực khách miêu tả.

Anh chàng cho rằng, món ăn này quá rẻ mà lại ngon miệng.

Quán mà Jongrak ghé qua cũng khá có tiếng ở Vũng Tàu. Mỗi suất lẩu phù hợp cho 1-2 người ăn. Trong suất đó thường có 5-8 miếng cá đuối tươi, ăn không bị tanh hay bở. Quán được đánh giá là chất lượng phù hợp giá cả. Nếu đi 2 người, thực khách chỉ cần gọi thêm 1,2 món ăn nhẹ là đủ no.

Một món khác khiến Jongrak thích thú là sữa chua ăn kèm trứng gà lòng đào quán cô Tiên, nằm gần ngọn hải đăng Vũng Tàu. Quán này rất nổi tiếng, thường xuyên đông khách.

"Nghe món này rất lạ vì nguyên liệu không liên quan gì tới nhau. Một món nóng, một món thì lạnh", Jongrak cho biết. Thế nhưng khi trực tiếp thưởng thức, anh phải tấm tắc khen ngon.

Sữa chua ăn kèm trứng lòng đào là món ăn vặt nổi tiếng ở gần hải đăng Vũng Tàu. Ảnh: Constance.reportfood

Sữa chua làm trong hũ thủy tinh nhỏ, có hai loại cứng và mềm tùy sở thích mỗi người. Vị sữa béo ngậy, ngọt dịu, không quá chua nhưng lại rất thơm, khác với sữa chua làm sẵn ngoài thị trường.

Quả trứng lòng đào với hương vị thơm ngon khiến Jongrak ấn tượng. Ảnh: YouTube HanQuocbros

Trứng gà được chủ quán luộc rất khéo. Khi dùng muỗng múc lên, phần lòng đỏ gần như lấn hết 2/3 cả quả trứng. Lúc cho vào miệng, thực khách cảm nhận được vị bùi, béo, hơi ngậy, không có vị tanh.