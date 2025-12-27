Seonguk và Simon - hai vị khách người Hàn Quốc cùng một người anh đồng hương có tên tiếng Việt là Tân đã sống ở Việt Nam được 5 năm.

Ngoài trau dồi tiếng Việt, họ còn cùng nhau xây dựng kênh YouTube, thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm ăn uống, khám phá ẩm thực ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước.

Trong video mới đây được đăng tải, 3 vị khách Hàn Quốc tiết lộ đã di chuyển tới một quán ăn địa phương ở phường Xuân Hòa (TPHCM) để thưởng thức đặc sản trứ danh miền Tây. Đó là các món ăn chế biến từ cá kèo.

Nhóm du khách Hàn Quốc thưởng thức món ăn từ cá kèo tại một quán địa phương trên đường Ngô Thời Nhiệm

Tân cho biết đã từng thử những món này, thấy ngon nên giới thiệu mọi người tới đây để trải nghiệm. “Những quán ăn ngon thường thu hút rất đông người địa phương”, anh chia sẻ.

Simon đồng tình với quan điểm đó và rất bất ngờ khi thấy mới 19h nhưng lượng khách tới quán lẩu này rất đông đúc. Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, nhóm du khách quyết định gọi 2 món “bán chạy” nhất của quán là lẩu cá kèo và cá kèo nướng.

Cá kèo thuộc họ cá bống, thường sinh sống chủ yếu ở vùng nước lợ tại các tỉnh miền Tây. Thịt cá mềm và thơm, có giá trị dinh dưỡng cao nên được dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn như cá kèo khô, cá kèo kho tộ hay cá kèo nướng muối ớt.

Trong đó, ngon và được nhiều tín đồ ẩm thực ưa chuộng nhất vẫn là món lẩu cá kèo và cá kèo nướng.

So với các loại lẩu thông thường, lẩu cá kèo cũng được thực khách trong và ngoài nước yêu thích nhờ nước dùng có vị chua lạ miệng từ lá giang.

Hai món ăn chế biến từ cá kèo được thực khách ưa chuộng là lẩu cá kèo và cá kèo nướng muối ớt

Simon cho hay, ở Hàn Quốc cũng có món canh cá kèo nhưng cách chế biến không giống cá kèo Việt Nam. Người Hàn thường làm chín cá (bằng cách hấp hoặc luộc) rồi gỡ thịt, bỏ xương, đem xay nhuyễn và bỏ vào nồi, nấu như cháo.

“Nếu bị ốm, người ta sẽ ăn cá kèo để bồi bổ sức khỏe, giúp cơ thể hồi phục hơn”, Simon nói thêm.

Sau một lúc chờ đợi, món ăn được bưng lên khiến nhóm khách thích thú. Họ thưởng thức món cá kèo nướng đầu tiên và liên tục xuýt xoa.

Simon nhận xét, cá được tẩm ướp đậm đà, mùi vị hấp dẫn nhưng hơi ít thịt. Còn Tân thừa nhận món này có cách thưởng thức khá khó khăn (do cá được xiên dọc theo que tre) nhưng xứng đáng trải nghiệm vì cá được chế biến khéo léo nên ăn rất ngon.

Chung cảm nhận, Seonguk cũng dành lời khen cho món cá kèo nướng. Anh thưởng thức liền một lúc 2 con, gật gù khoái chí.

Seonguk nếm thử món cá kèo nướng, ăn liền 2 con vì quá ngon

Tiếp đến, họ trải nghiệm lẩu và thấy thú vị khi món này được phục vụ kèm nhiều loại rau tươi ngon như bông điên điển, rau muống, rau rút, hoa chuối, rau đắng...

Simon miêu tả cá kèo nhúng lẩu có hương vị khó tả. Thịt cá mềm, thơm, lại róc xương nên khá dễ ăn.

“Thịt cá kèo rất ngon, tuy phần ruột hơi ngăm đắng nhưng vẫn hấp dẫn. Mình thích món lẩu cá kèo hơn món nướng”, vị khách Hàn nêu cảm nhận.

Simon và Tân thưởng thức món lẩu cá kèo, liên tục khen hấp dẫn

Vì ấn tượng trước món lẩu nóng hổi mà anh còn gọi thêm một phần cá kèo sống. Loại cá này được cho là thực phẩm sạch và lành nên ngoài cách sơ chế sẵn, tại một số nhà hàng thường để cá sống, khi khách gọi món mới thả vào nồi.

Nhân viên phục vụ sẽ chế biến trực tiếp tại bàn cho khách quan sát, thực hiện động tác trút cá vào nồi lẩu đang sôi một cách dứt khoát rồi nhanh chóng đậy vung lại để cá không nhảy ra ngoài.

Cũng bởi cách chế biến đặc biệt này mà Simon nói lẩu cá kèo là món “hơi sợ nhưng ăn ngon”.

Kết thúc bữa ăn, 3 vị khách cảm thấy hài lòng vì món lẩu cá kèo và cá kèo nướng đều ngon, hợp khẩu vị. Họ cho biết sẽ bổ sung thêm 2 món này vào danh sách những món ăn yêu thích nhất tại Việt Nam và giới thiệu bạn bè tới thưởng thức.

