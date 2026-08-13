Biến hậu mãi thành “đặc quyền” của chủ xe VinFast

Anh Trần Hoàng Nam (Hà Nội), một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, cho biết khi mua chiếc ô tô đầu tiên cách đây hơn 10 năm, điều anh quan tâm chủ yếu là giá bán, động cơ và trang bị. Bảo hành khi ấy chỉ là một trong nhiều thông số tham khảo, bởi mốc khoảng 3 năm vốn khá quen thuộc trên thị trường.

Đến lần đổi xe gần đây, cách anh Nam cân nhắc đã khác. Một chiếc ô tô có thể gắn bó với gia đình trong 7–10 năm, bởi vậy anh bắt đầu tính kỹ hơn thời gian bảo hành, mức độ thuận tiện khi bảo dưỡng và khả năng được hỗ trợ nếu xe gặp vấn đề.

“Trước đây mua xe thấy bảo hành 3 năm là bình thường. Bây giờ VinFast bảo hành tới 7–10 năm thì mình thấy rõ quyền lợi của người mua đã khác. Khi đã có lựa chọn tốt hơn, khách hàng đương nhiên sẽ ưu tiên sản phẩm đảm bảo quyền lợi cho mình”, anh Nam chia sẻ.

Thực tế, theo anh Nam, sau khi VinFast tiên phong tung ra các chính sách bảo hành chưa từng có, những năm gần đây, nhiều thương hiệu đã buộc phải nâng thời gian bảo hành lên 5 năm. Theo anh Nam, nhờ có thương hiệu Việt, người dùng đang được hưởng lợi từ chuẩn mực hậu mãi cao hơn hẳn trước kia.

Ở góc độ khác, ngoài chế độ bảo hành, cam kết bảo hành dài cần đi cùng năng lực phục vụ tương ứng. Về điểm này, VinFast cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ với gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Thay vì dịch vụ chính hãng chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, người dùng tại nhiều tỉnh, thành có thể tiếp cận việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thuận tiện hơn.

Đi cùng đó là những chính sách hướng trực tiếp tới trải nghiệm tại xưởng. VinFast cam kết minh bạch thông tin trong quá trình sửa chữa, từ tình trạng phương tiện, các hạng mục cần xử lý đến tiến độ và thời gian dự kiến bàn giao. Trong trường hợp xe gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến pin hoặc động cơ và phải lưu lại xưởng, khách hàng còn có thể được hỗ trợ xe hoặc pin để hạn chế gián đoạn nhu cầu di chuyển.

“Mỗi lần đưa xe đi bảo dưỡng hay sửa chữa, tôi đều được thông báo rõ tình trạng xe, thời gian dự kiến hoàn thành và nhận xe đúng hẹn. Điều đó giúp tôi chủ động sắp xếp công việc và hạn chế tối đa thời gian xe phải dừng khai thác”, anh Nguyễn Anh Tuấn (Thanh Hóa), tài xế kinh doanh dịch vụ bằng VF 6 chia sẻ.

Hệ sinh thái giúp chủ xe nhẹ ví trên từng km

Với nhiều chủ xe, những chính sách khác biệt của VinFast còn được cảm nhận rõ khi giúp người dùng tối ưu chi phí sử dụng.

Anh Lê Minh Đức (Hà Nội) cho biết đây là điều anh nhận thấy sau khi chuyển từ một mẫu SUV chạy xăng sang VinFast VF 7. Trước đây, với tần suất di chuyển khoảng 2.000 km mỗi tháng, nhiên liệu luôn là một khoản không nhỏ trong ngân sách gia đình. Khi chuyển sang xe điện, khoản chi này… biến mất.

“Trước đây mỗi tháng tôi đều mặc định phải dành 3 triệu đồng tiền xăng, giờ thì khoản đấy bỏ túi. Cuối tuần cả nhà muốn về quê hay đi chơi xa cũng thoải mái hơn vì đi nhiều không đồng nghĩa với tiền nhiên liệu tăng lên như trước”, anh Đức chia sẻ.

Hiện chủ xe VinFast được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống công cộng V-Green đến ngày 10/2/2029. Đáng chú ý, quyền lợi này đi cùng mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng trong nhiều lịch trình, từ đi lại hằng ngày đến những chuyến liên tỉnh.

Bài toán “nuôi xe” còn nhẹ hơn ở khâu bảo dưỡng. Hệ truyền động điện không có nhiều hạng mục đặc trưng của động cơ đốt trong như dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, nhờ đó danh mục cần thay thế định kỳ được tinh giản.

Thực tế, nhiều chủ xe VinFast đã chia sẻ những hóa đơn chỉ vài trăm nghìn đồng sau hàng chục nghìn km sử dụng. Với nhóm khách hàng chạy xe nhiều, đặc biệt là tài xế dịch vụ, lợi thế này càng có ý nghĩa bởi chi phí phương tiện tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh tế.

Theo anh Đức, đây cũng là điểm khiến cách anh tính toán chi phí sở hữu ô tô thay đổi. Thay vì chỉ nhìn vào giá xe lúc mua, anh quan tâm nhiều hơn tới tổng số tiền phải bỏ ra trong 5-10 năm sử dụng.

“Tính toán đầy đủ mới thấy xe điện tiết kiệm hơn xe xăng rất nhiều. Nếu cộng dồn trong 5-10 năm, số tiền giữ lại lên tới hàng trăm triệu đồng”, anh nói.

Từ bảo hành dài, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đến lợi ích lớn về chi phí, VinFast đang tạo dựng hệ sinh thái toàn diện, giúp người dùng vừa an tâm sở hữu, vừa hưởng lợi trong suốt vòng đời xe.

Thu Loan