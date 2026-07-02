Hầu hết lời khuyên về bảo dưỡng thường bị “chôn vùi” trong sách hướng dẫn sử dụng mà đa số chủ xe chưa từng mở ra đọc. Nhưng mới đây, một người sáng tạo nội dung kiêm thợ máy có tài khoản TikTok là @teamcarcare đã chia sẻ 5 mẹo bảo dưỡng xe mà anh cho rằng các thợ máy thường không có thời gian hướng dẫn khách hàng trong một lần bảo dưỡng định kỳ.

Nguồn video: @teamcarcare

Sau đó, video này đã nhanh chóng lan truyền và thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem. Điểm chung của những mẹo bảo dưỡng xe này là không tốn tiền, không cần thiết bị đặc biệt, nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho chiếc xe.

Dưới đây là 5 mẹo cực kỳ đơn giản nhưng có thể giúp người dùng tránh được những hỏng hóc tốn kém.

Luôn kéo phanh tay, kể cả xe số tự động

Nhiều người nghĩ rằng với xe số tự động, chỉ cần gạt về vị trí số “P” là đủ. Thực tế, bên trong hộp số có một chi tiết nhỏ gọi là chốt hãm, có nhiệm vụ khóa trục truyền động khi xe đỗ.

Theo giải thích của trang Street Smart Transmission, nếu bạn chỉ dựa vào chốt này để giữ xe, đặc biệt khi đỗ trên dốc, nó sẽ phải chịu áp lực rất lớn và có thể mòn hoặc gãy theo thời gian. Kéo phanh tay giúp chia tải, giảm nguy cơ hỏng hóc và tránh một hóa đơn sửa chữa không hề rẻ.

Tự vệ sinh cần gạt mưa định kỳ

Cần gạt mưa bẩn không chỉ để lại vệt nước khó chịu mà còn làm xước kính lái. Chỉ cần dùng dung dịch rửa kính hoặc xà phòng nhẹ lau sạch lưỡi cao su, bạn có thể kéo dài tuổi thọ cần gạt thêm nhiều tháng, thậm chí cả năm.

Dùng tấm che kính và kéo chắn nắng khi đỗ xe

Ánh nắng gay gắt là “kẻ thù” của nội thất xe. Việc dùng tấm che kính lái và kéo chắn nắng giúp giảm nhiệt độ cabin, bảo vệ bảng táp-lô, màn hình trung tâm và các thiết bị điện tử khỏi lão hóa sớm.

Bôi trơn bản lề cửa, cốp và nắp ca-pô

Những tiếng “két két” khi mở cửa hay cốp thường bị bỏ qua, nhưng đó là dấu hiệu kim loại đang ma sát khô. Cứ 3-6 tháng một lần, bạn nên xịt mỡ silicon hoặc mỡ lithium vào các bản lề để tránh gỉ sét và kẹt cứng.

Đừng để xe “đắp chiếu” quá một tháng

Nếu xe ít sử dụng, hãy cố gắng lái liên tục ít nhất một giờ mỗi tháng. Việc này giúp hơi nước trong dầu và các chất lỏng bay hơi, đồng thời giữ cho các gioăng, phớt luôn được bôi trơn, giảm nguy cơ rò rỉ.

Bảo dưỡng xe thực sự tốn bao nhiêu tiền?

Những thói quen nhỏ trong chăm sóc xe không chỉ giúp xe bền bỉ hơn mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến ví tiền của chủ xe. Ảnh: Which UK

Theo thống kê của trang bảo hiểm trực tuyến Policygenius, chi phí bảo dưỡng xe trung bình mỗi năm vào khoảng 792 USD (hơn 20 triệu đồng), chưa tính sửa chữa đột xuất. Chi phí cụ thể còn phụ thuộc rất nhiều vào hãng và mẫu xe. Với 10 năm sử dụng, một chiếc BMW có thể tiêu tốn khoảng 17.800 USD (468 triệu đồng) tiền bảo dưỡng, trong khi con số này với Toyota chỉ khoảng 5.500 USD (144 triệu đồng).

Điều đó cho thấy, những thói quen nhỏ trong chăm sóc xe không chỉ giúp xe bền bỉ hơn mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến ví tiền của chủ xe. Và đôi khi, chính những điều “thợ sửa xe không nói” lại là bí quyết giúp bạn tiết kiệm nhiều nhất.

Theo Motor1

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