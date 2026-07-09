Sau khoảng 50.000km, ô tô bước vào một trong những cột mốc bảo dưỡng quan trọng đầu tiên. Nếu chỉ chú ý thay dầu động cơ mà bỏ qua các hạng mục khác, chủ xe có thể đối mặt với tình trạng xe ì hơn, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thậm chí làm giảm tuổi thọ của hệ thống truyền động.

50.000km là một trong những cột mốc bảo dưỡng quan trọng đầu tiên khi sử dụng xe. Ảnh: Ngô Minh

Theo khuyến cáo của nhiều hãng xe như Toyota, Honda, Ford hay Hyundai, lịch bảo dưỡng luôn được xây dựng dựa trên quãng đường hoặc thời gian sử dụng. Thế nhưng, tùy vào điều kiện vận hành, có một số bộ phận xe có thể sẽ cần được thay thế sớm hơn quy định. Dưới đây là những hạng mục đáng chú ý khi mang xe đi bảo dưỡng ở mốc 50.000km.

Lọc gió động cơ

Lọc gió động cơ có nhiệm vụ ngăn bụi bẩn, cát và tạp chất xâm nhập vào buồng đốt. Khi bộ lọc bị bẩn, lượng không khí đi vào động cơ giảm khiến quá trình đốt cháy nhiên liệu kém hiệu quả.

Lọc gió động cơ bẩn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của động cơ. Ảnh: Jevgenyij

Những dấu hiệu thường gặp gồm: Xe tăng tốc chậm, động cơ chạy không êm, mức tiêu hao nhiên liệu tăng, công suất giảm rõ rệt.

Trong điều kiện đường sá nhiều bụi như ở Việt Nam, nhiều kỹ thuật viên khuyến nghị nên kiểm tra lọc gió sau mỗi 10.000-15.000km và thay mới sau khoảng 30.000-50.000km, tùy mức độ sử dụng. Đây là một trong những hạng mục có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt đối với khả năng vận hành của xe.

Lọc gió điều hòa

Đây là bộ phận thường bị nhiều chủ xe bỏ quên. Lọc gió điều hòa có nhiệm vụ giữ lại bụi mịn, phấn hoa, vi khuẩn và mùi khó chịu trước khi không khí đi vào khoang lái. Nếu bộ lọc quá bẩn, người dùng sẽ dễ nhận thấy điều hòa làm mát chậm, gió thổi yếu dù quạt hoạt động mạnh, xuất hiện mùi hôi trong xe, kính lái dễ bị mờ khi trời mưa.

Lọc gió bẩn là một trong những nguyên nhân gây ra mùi khó chịu và điều hòa làm mát kém hiệu quả. Ảnh: Denso

Đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, nơi mật độ bụi mịn PM2.5 thường ở mức cao, việc thay lọc gió điều hòa đúng hạn không chỉ giúp hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả mà còn bảo vệ sức khỏe người ngồi trên xe. Thông thường, bộ lọc nên được thay sau khoảng 30.000-50.000km hoặc sau 2 năm sử dụng.

Bugi đánh lửa

Bugi là chi tiết hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nhất của động cơ. Mặc dù các loại bugi Iridium hoặc Platinum hiện nay có tuổi thọ lên đến 100.000km, nhưng các loại bugi lõi đồng tiêu chuẩn thường chỉ có tuổi thọ trong khoảng 30.000-50.000km.

Nếu xe sử dụng bugi đồng, tuổi thọ tối đa của loại bugi này chỉ từ 30.000-50.000km. Ảnh: Ngô Minh

Ngay cả khi xe sử dụng bugi cao cấp, tại mốc 50.000km, thợ kỹ thuật vẫn cần tháo ra để kiểm tra khe hở đánh lửa và tình trạng bám muội than. Bugi xuống cấp sẽ dẫn đến hiện tượng bỏ máy, máy nổ rung giật, đề khó nổ và đặc biệt là làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu lên tới 15-20%.

Dầu vi sai

Đối với các mẫu xe dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh (4WD/AWD), dầu vi sai là loại dung dịch không nên bỏ qua ở mốc khoảng 50.000km. Khác với dầu động cơ, dầu vi sai không có bộ lọc nên các mạt kim loại sinh ra từ quá trình mài mòn bánh răng sẽ tích tụ trong dầu theo thời gian.

Dầu vi sai không có bộ lọc nên các mạt kim loại sinh ra từ quá trình mài mòn bánh răng sẽ tích tụ trong dầu theo thời gian. Ảnh: Steves Car Care

Nếu không thay định kỳ, xe có thể xuất hiện tiếng hú từ cầu xe, rung hoặc giật khi vào cua, mài mòn bánh răng nhanh hơn. Nhiều hãng xe khuyến nghị thay dầu vi sai trong khoảng 50.000-100.000 km, nhưng nếu xe thường xuyên chở nặng, kéo moóc hoặc đi địa hình thì nên thay sớm hơn.

Dầu hộp số phụ

Hạng mục này chỉ có trên các dòng SUV hoặc bán tải sử dụng hệ dẫn động 4WD/AWD. Hộp số phụ chịu trách nhiệm truyền lực từ hộp số đến cầu trước và cầu sau. Dầu bên trong có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát các bánh răng, vòng bi và xích truyền động.

Nếu thường xuyên đi đường đèo, off-road hoặc kéo tải nặng, chủ xe nên thay dầu hộp số phụ ở mốc gần 50.000km. Ảnh: Boodmo

Sau thời gian dài sử dụng, dầu sẽ bị oxy hóa, giảm khả năng bôi trơn khiến hệ dẫn động hoạt động kém mượt, tăng nguy cơ quá nhiệt, các chi tiết truyền động nhanh mòn, chi phí sửa chữa rất cao. Nếu thường xuyên đi đường đèo, off-road hoặc kéo tải nặng, chủ xe nên thay dầu hộp số phụ ở mốc 50.000km thay vì chờ đến khoảng 100.000km.

Lọc nhiên liệu

Lọc nhiên liệu bẩn sẽ cản trở dòng chảy của xăng/dầu lên buồng đốt, khiến xe bị hụt hơi khi tăng tốc. Hầu hết các hãng xe đều yêu cầu bắt buộc thay lọc nhiên liệu ở mốc 40.000-50.000km.

Hầu hết các hãng xe đều yêu cầu bắt buộc thay lọc nhiên liệu ở mốc 40.000-50.000km. Ảnh: CGSulit Store

Bên cạnh 5 bộ phận trên, khi xe đạt khoảng 50.000km, chủ xe cũng nên kiểm tra thêm nước làm mát, dầu phanh, dầu trợ lực lái, ắc quy, hệ thống treo và gầm xe.

Bảo dưỡng mốc 50.000km thường tốn một khoản chi phí không nhỏ, dao động từ 5-15 triệu đồng tùy dòng xe phổ thông. Tuy nhiên, đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Việc cắt xén các hạng mục bảo dưỡng ô tô ở giai đoạn này không giúp bạn tiết kiệm tiền, mà chỉ là "trả góp" cho một hóa đơn sửa chữa khổng lồ trong tương lai.

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