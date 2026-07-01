Đại diện Công ty Cổ phần Trusting Social và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh ký kết hợp tác phân phối giải pháp tài chính số EVO Money, ngày 18/06/2026. Ảnh: Trusting Social

Cầu nối tài chính tại điểm bán

Trong mô hình hợp tác, EVO Money - nền tảng công nghệ do Trusting Social phát triển - ứng dụng AI để hỗ trợ toàn bộ hành trình khách hàng, từ đăng ký, định danh điện tử đến đánh giá hồ sơ, nhằm kết nối khách hàng với sản phẩm vay phù hợp nhất. Khoản vay tín chấp do Tài chính Mirae Asset thẩm định, phê duyệt và giải ngân, với hạn mức lên đến 70 triệu đồng và kỳ hạn tối đa 36 tháng.

Công nghệ AI giúp Mirae Asset định giá khoản vay dựa trên hồ sơ tín dụng của từng khách hàng thay vì áp dụng một mức lãi suất chung. Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt có thể tiếp cận mức lãi suất cạnh tranh hơn. Mọi thông tin về lãi suất, phí và tổng số tiền phải trả đều được công khai minh bạch trước khi xác nhận khoản vay.

Ông Nguyễn An Nguyên, Tổng Giám đốc Trusting Social cho biết: Với sứ mệnh cốt lõi là thúc đẩy phổ cập tài chính, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ tín dụng với chi phí hợp lý nhất, công nghệ AI của công ty được phát triển nhằm nhận diện chính xác người vay tốt và kết nối họ với các sản phẩm vay phù hợp từ những tổ chức tài chính được cấp phép. Hợp tác với Điện Máy Xanh giúp giải pháp này tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên toàn quốc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Đại diện Điện Máy Xanh, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc ngành hàng Dịch vụ cho biết việc triển khai EVO Money là một phần trong nỗ lực mang đến các giải pháp tài chính minh bạch, tối ưu và phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm phù hợp từ EVO Money

Tín dụng tiêu dùng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay tiêu dùng hiện đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo đại diện Trusting Social, thị trường vẫn tồn tại một nghịch lý: phần lớn các khoản vay tín chấp hiện áp dụng mức lãi suất gần như đồng nhất cho mọi khách hàng, khiến hàng triệu người vay có lịch sử tín dụng tốt phải gánh chi phí vay cao hơn mức rủi ro thực của họ. Những nền tảng công nghệ đóng vai trò cầu nối - giúp tổ chức tài chính nhận diện đúng từng khách hàng và giúp khách hàng tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp - được xem là hướng đi để giải bài toán này.

Sự hợp tác giữa Trusting Social và Điện Máy Xanh đưa cách tiếp cận đó đến trực tiếp điểm bán: hồ sơ của khách hàng được công nghệ AI đánh giá nhanh chóng, làm cơ sở để Tài chính Mirae Asset đưa ra mức lãi suất phản ánh đúng hồ sơ tín dụng của từng người, ngay trong quá trình mua sắm. Với hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, Điện Máy Xanh sẽ góp phần đưa EVO Money đến gần hơn với người tiêu dùng ở nhiều địa phương.

Khách hàng có thể đăng ký khoản vay EVO Money 100% online ngay tại các cửa hàng trong hệ thống Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động. Ảnh: Trusting Social

Ông Lee Yun Hyoung, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, chia sẻ: “Tài chính Mirae Asset luôn hướng đến mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính minh bạch, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa Trusting Social và Điện Máy Xanh trong việc đưa EVO Money đến gần hơn với khách hàng, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và số hóa của Trusting Social, mạng lưới bán lẻ rộng khắp của Điện Máy Xanh và năng lực cung cấp tín dụng của Tài chính Mirae Asset sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn vốn chính thống ngay tại điểm mua sắm.”

Ngay sau lễ ký kết, nền tảng EVO Money sẽ được triển khai tại hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động tại hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc. Khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt có thể đến cửa hàng Điện Máy Xanh hoặc Thế Giới Di Động gần nhất để được nhân viên tư vấn, hướng dẫn đăng ký và hoàn tất định danh điện tử ngay trên điện thoại. Khách hàng cũng có thể chủ động tải ứng dụng EVO Money trên App Store và Google Play hoặc tìm hiểu thêm tại website evomoney.vn.

(Nguồn: Trusting Social)