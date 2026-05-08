Tín dụng đã tăng dần từ đầu năm, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế với quy mô dư nợ đến ngày 28/4/2026 đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cuối tháng 4/2025.

Thông tin trên được bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tại tọa đàm “Vai trò của ngành Ngân hàng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” diễn ra sáng 8/5 tại Hà Nội.

Trong đó, một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn như nông nghiệp, nông thôn (đạt 4,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,2%); doanh nghiệp nhỏ và vừa (đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 20%); tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng cao (quý I/2026 tăng lần lượt là 11,2% và 18,81%).

Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 780 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng đã được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nhận định hoạt động tín dụng ngân hàng còn gặp một số khó khăn, thách thức, như áp lực từ bên ngoài (gián đoạn nguồn cung, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chính sách thuế đối ứng, xung đột quân sự, giá năng lượng và chi phí vận tải leo thang...).

Ngoài ra, nền kinh tế còn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng (tín dụng/GDP năm 2025 khoảng 145%), trong khi thị trường vốn chưa phát triển tương xứng; rủi ro kỳ hạn do vốn huy động VND chủ yếu là ngắn hạn, chiếm khoảng 80%. Trong khi đó, nhu cầu vốn trung và dài hạn vẫn lớn. Mặt bằng lãi suất cũng có xu hướng tăng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Giáp

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (NHNN), cho rằng trong các tháng còn lại của năm 2026, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đối mặt với nhiều thách thức.

Cụ thể, tác động bất lợi trước rủi ro kép từ môi trường bên ngoài gia tăng (xung đột Trung Đông, vấn đề thuế quan), làm bào mòn các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) trong khi các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân...) chưa thể phát huy ngay tác động trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, nhập siêu có dấu hiệu gia tăng trong bối cảnh các dự án hạ tầng, giao thông lớn được đồng loạt khởi công, thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị cho thi công lớn.

Áp lực lạm phát gia tăng rõ nét do ảnh hưởng bất lợi từ xung đột Trung Đông.

Tỷ giá chịu áp lực tăng; tỷ lệ tín dụng/GDP tiếp tục neo cao, tiềm ẩn rủi ro tới hệ thống tiền tệ, tài chính.

“Trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế và triển vọng tăng trưởng kinh tế những tháng còn lại của năm 2026, NHNN cùng ngành ngân hàng xác định ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu xuyên suốt thời gian tới; ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng để thu hút đầu tư, duy trì niềm tin thị trường và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Phi Lân nói.

Nhìn thẳng vào những khó khăn trước mắt, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho hay nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất lớn, nhưng khả năng hấp thụ vốn của một số khu vực, lĩnh vực còn hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Việc mở rộng tín dụng phải gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống. Cùng với đó, kinh tế, thương mại, tài chính toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, tạo thêm sức ép cho công tác điều hành.

“Trong bối cảnh đó, việc ngành ngân hàng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Tại cuộc họp triển khai công tác chiều 9/4, các ngân hàng đã thể hiện sự đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, cho thấy quyết tâm của toàn ngành trong việc chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói.