Anh Trần Việt Phương (biệt danh Travip, sống tại TPHCM) là chủ sở hữu kênh YouTube Yêu máy bay gần 500.000 người theo dõi.

Mới đây, anh Phương giới thiệu một điểm trải nghiệm ẩm thực đường phố mà theo anh "xứng đáng được quảng bá nhiều hơn trên bản đồ du lịch". Điểm đến này cách Hà Nội chỉ hơn 70km. Du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc tàu hỏa trong 1-1,5 tiếng, rất thuận lợi.

Nơi anh Phương nhắc tới là khu vực thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ, nay là các phường như Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương (thuộc Hải Phòng).

"Không chỉ là điểm đến có nhiều di tích lịch sử mà thành phố Hải Dương cũ còn có nhiều quán ăn rất ngon, mang nét đặc trưng riêng, chủ quán dễ chịu, thân thiện, giá cả rất rẻ", nam du khách chia sẻ.

Anh Phương cho biết, anh đã thực hiện 3 chuyến đi để có thể thưởng thức được sự đa dạng của ẩm thực nơi đây nhưng.... vẫn chưa chán.

Ăn sáng với bánh mì miến, bánh bông lan kem trứng

Anh Phương nghe về bánh mì miến đã lâu nên rất háo hức thưởng thức.

Bánh mì miến (hay còn gọi là bánh mì rán nhân miến) khác với bánh mì truyền thống ở chỗ, thay vì ăn kèm thịt nướng, pate, xúc xích… người ta lại biến tấu phần nhân bằng miến xào mộc nhĩ, giá đỗ, thêm rau thơm, dưa chuột và chút ruốc thịt lợn. Thực khách có thể yêu cầu chủ quán thêm trứng rán, nếu thích.

Sự kết hợp tưởng chừng lạ lùng, không liên quan đến nhau (do miến thường được chế biến thành món nước, món xào), nhưng lại tạo nên thức quà sáng lạ miệng thơm ngon.

Anh Phương thưởng thức món ăn này ở một quán trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh Nghị và một quán trên đường Phạm Hồng Thái, phường Hải Dương.

Bánh mì miến có hương vị độc đáo. Mỗi chiếc có giá 15.000 đồng. Ảnh: Trần Việt Phương

"Bánh mì được nhúng nước đường trước khi rán nên có vị ngọt nhẹ, lại có độ giòn xốp. Phần nhân bên trong là miến, mộc nhĩ thái nhỏ, cà rốt, rau thơm… Ăn phần nhân này khiến tôi tưởng tượng tới nhân nem rán (chả giò) nhưng rất ngon, đậm đà, hài hòa vỏ bánh. Chiếc bánh không quá lớn, ăn vừa đủ ấm bụng mà không hề bị ngán, dù được chiên trong chảo dầu", nam du khách TPHCM nhận xét.

Một món ăn sáng anh Phương giới thiệu là bánh bông lan kem trứng tại quán ở Mạc Thị Bưởi, phường Lê Thanh Nghị. "Cửa hàng này không biển hiện, nhìn khá đơn giản với một chiếc tủ kính, bàn ghế đơn sơ", anh Phương kể.

Quán do hai vợ chồng đã cao tuổi tự làm, tự phục vụ. Với món kem trứng, chủ quán chỉ sử dụng lòng đỏ trứng gà, đánh bông với chút đường bằng chiếc máy tự chế.

Trứng gần đánh xong thì họ cho một chút sữa đặc để thêm vị ngậy, ngọt rồi tiếp tục đánh bông lên. Cốc trứng đánh kem thành phẩm mịn như bông, mùi thơm ngậy, vị ngọt vừa phải.

Chiếc máy đánh kem trứng tự chế của chủ quán. Ảnh: Trần Việt Phương

"Kem trứng ở đây khá đặc, úp ngược cốc cũng không bị chảy. Chiếc bánh bông lan mềm mịn, khi chấm vào kem trứng thì hòa quyện, thơm mà không quá ngọt, không bị tanh", anh Phương chia sẻ.

Kem trứng ở đây có giá 10.000 đồng/cốc và bánh bông lan 10.000 đồng/chiếc. Ảnh: Trần Việt Phương

Quà chiều với bánh bèo, bánh bao rán

Hai món ăn xế chiều mà nam du khách ấn tượng là bánh bèo Liên ở Mạc Thị Bưởi và bánh bao chiên ở đường Nguyễn Trãi (phường Thành Đông).

Theo anh Phương, khác với bánh bèo miền Trung, miền Nam thường hình tròn, hấp trong bát sứ nhỏ thì bánh bèo ở đây lại có hình dáng vuông vức, gói lá chuối.

Quán bán ở vỉa hè nên rất đơn sơ. Bánh bèo được giữ nóng hổi trong thùng, gồm hai loại là bánh bèo nhân hành phi giá 3.000 đồng và bánh bèo nhân thịt, mộc nhĩ giá 5.000 đồng. Khi ăn, thực khách chấm miếng bánh trong mắm hành phi đậm đà, thơm ngậy.

Bánh bèo là món quà chiều ngon, rẻ. Ảnh: Trần Việt Phương

Bánh bao chiên cũng là món ăn vặt lạ miệng với phần vỏ giòn xốp, không quá dày nên không gây ngán. Nhân bánh bao có thịt băm, miến, trứng nêm nếm vừa miệng. Thực khách ăn món này kèm dưa góp để cân bằng hương vị. Bánh bao chiên được bán với giá 9.000 đồng.

Những chiếc bánh bao chiên vàng ươm, vỏ giòn rụm. Ảnh: Trần Việt Phương

Ăn tối với miến vịt hoặc bánh cuốn chả ốc

Bữa tối, anh Phương tới quán miến Hương ở đường Bùi Thị Cúc, phường Lê Thanh Nghị.

Quán ăn này nổi tiếng đông khách. Khoảng 18h khi anh Phương tới, khách đang xếp hàng chờ gọi món. Tại đây, khách sẽ cầm sẵn khay, bát, tới gọi món rồi tự bê về bàn.

“Món miến vịt ở đây chỉ có 20.000 đồng nhưng đầy đặn, nước dùng ngon, miến mềm, thịt vịt thơm, còn có thêm lòng mề", anh Phương nói.

Bát miến vịt đầy đặn giá 20.000 đồng. Ảnh: Trần Việt Phương

Món anh ưng ý nhất trong chuyến foodtour là bánh cuốn Bà Độ ở Bắc Sơn, phường Hải Dương. Bánh cuốn mềm mướt được ăn kèm các loại chả như chả lợn (7.000 đồng), chả bò, cua, ốc, lá lốt (12.000 đồng). Trong đó, anh Phương thích nhất là chả ốc vì lạ miệng, có phần ốc giòn sần sật, ăn rất thơm. Chả bò thì được gia giảm thêm thì là nên dậy mùi.

Bên cạnh đó, nam du khách ưng ý vì quán sạch sẽ, trình bày món ăn đẹp mắt, chủ quán tư vấn nhiệt tình, chân thật.

Các loại chả đa dạng tạo nên sự độc đáo trong thực đơn. Ảnh: Trần Việt Phương

Anh Phương lựa chọn đi tàu hỏa từ Hà Nội về ga Hải Dương và ngược lại. Anh giới thiệu thêm, tại ga Hải Dương có một quán cà phê nằm trong khuôn viên, thiết kế từ toa tàu cũ rất thú vị. Du khách có thể ngồi đây uống cà phê, nghỉ chân chờ tàu, ngắm những đoàn tàu qua lại.

Quán cà phê xinh xắn trong nhà ga. Ảnh: Trần Việt Phương

Du khách hoàn toàn có thể khám phá điểm đến này trong ngày từ Hà Nội hoặc phía đông Hải Phòng.

Mỗi ngày, từ ga Hà Nội đi ga Hải Phòng có 4 đôi tàu chạy, có dừng tại ga Hải Dương. Du khách cũng có thể xuất phát từ ga Gia Lâm. Riêng tại ga Long Biên, du khách muốn dừng ở ga Hải Dương phải lên các chuyến tàu LP (mác tàu HP không dừng tại ga này).

Từ phía đông Hải Phòng, du khách có thể xuất phát từ ga Hải Phòng và ga Thượng Lý.