Liên quan đến vụ việc mua chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011 nhưng đi 2 ngày đã chết máy gây xôn xao dư luận những ngày qua, giới kinh doanh ô tô cũ cho rằng mức chi phí mua xe lên tới gần 300 triệu đồng là mức giá bị "thổi phồng” quá xa so với giá trị thực tế của xe.

Mua xe Chevrolet Cruze 2011, đăng kí biển lại biến thành Daewoo Lacetti 2009, chênh lệch giá cả trăm triệu

Trong vụ việc, chiếc xe được Nguyễn Đức Anh (chủ cửa hàng xe cũ ở xã Vũ Quý, Hưng Yên) giới thiệu bán cho vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Chí Cường (xã Bình Minh, Hà Nội) là Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011. Đuôi xe mang logo của hãng xe này.

Trong khi đó, chị Hảo cho biết, dữ liệu đăng ký biển số 30L-542.22 do bên bán làm dịch vụ bốc được cấp cho anh Nguyễn Chí Cường lại thể hiện thông tin là xe Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009.

Hiện chưa rõ sự thật chiếc xe mà gia đình chị Hảo nhận mua từ Nguyễn Đức Anh là mẫu xe gì, nhưng sự chênh lệch 2 năm giữa thông tin đăng ký và đời xe quảng cáo cũng dẫn tới một khoảng cách biệt về giá khá lớn.

Theo ghi nhận của VietNamNet, Chevrolet Cruze 2011 trên thị trường xe cũ thường có giá dao động khoảng 150 triệu đến 180 triệu đồng tùy tình trạng.

Trong khi đó, Daewoo Lacetti CDX 2009 hiện chỉ còn được giao dịch phổ biến trong khoảng hơn 100–140 triệu đồng.

Nhìn vào mức giá lên tới 235 triệu đồng đối với chiếc xe mà gia đình chị Hảo mua, nhưng lỗi hộp đen, phải chi thêm vài chục triệu sửa chữa và thay thế bộ phận, có thể thấy, người bán đã thổi giá gấp 2-3 lần giá thị trường.

Khi cộng thêm phụ kiện và chi phí dịch vụ, tổng giá trị xe bị đẩy lên gần 300 triệu đồng, vượt xa giá trị thực của dòng xe đã qua hơn 17 năm sử dụng.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn Thịnh, người có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ô tô cũ tại Phú Thọ nhận định chiếc xe trong vụ việc nhiều khả năng là Lacetti CDX nhập khẩu Hàn Quốc, sản xuất năm 2009.

“Những chiếc còn đẹp, máy móc ổn định thì giá cũng chỉ quanh hơn 100 triệu đồng. Xe nào từng đâm đụng, ngập nước hoặc lỗi hộp số thì giá còn thấp hơn nữa”, anh Thịnh nhận định.

Anh Thịnh chia sẻ bản thân từng mua một chiếc Lacetti CDX nhập khẩu với giá khoảng 135 triệu đồng nhưng sau thời gian sử dụng, xe liên tục phát sinh lỗi khiến anh phải bán cắt lỗ.

“Dòng xe này nhìn hình thức khá đẹp nhưng sử dụng lâu dài thì khá tốn kém, hay hỏng vặt. Người mua xe cũ nếu không có kinh nghiệm rất dễ bị nhầm tưởng xe còn giá trị cao”, anh nói.

Chiếc xe được gia đình chị Hảo mua với giá gần 300 triệu đồng gồm nhiều chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng. Ảnh: NVCC.

Nội thất chiếc xe xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt phần ghế da nhăn và bạc màu sau thời gian dài sử dụng. Ảnh: NVCC.

"Vẽ bệnh” trong bảng phụ kiện xe, hét giá ảo

Sau khi xem xét bảng báo giá phụ kiện và dịch vụ đi kèm chiếc xe mà bên bán báo cho gia đình chị Hảo, anh Thịnh cho rằng có dấu hiệu của chiêu trò “thổi giá” và “vẽ bệnh” thường xuất hiện trong giới buôn xe cũ nhắm vào những khách hàng thiếu kinh nghiệm.

Theo đó, ngoài giá xe 235 triệu, người bán Nguyễn Đức Anh đưa ra nhiều hạng mục gồm: Gói phụ kiện, đồ chơi, làm đẹp xe lên tới 99 triệu, nhưng trong đó, phần tặng lên tới gần 53 triệu. Gói vận chuyển, sửa chữa, bảo dưỡng tốn khoảng 21,6 triệu đồng nhưng hỗ trợ hơn 15 triệu; gói dịch vụ bốc biển, làm đăng kí xe tốn hơn 11 triệu đồng nhưng hỗ trợ 5 triệu phí rút hồ sơ.

“Tâm lý khách hàng sẽ nghĩ mình được tặng hàng chục triệu đồng phụ kiện, nhưng thực tế những món này đa phần là hàng phổ thông, giá trị thực chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi bộ”, anh Thịnh phân tích.

Danh sách phụ tùng và hạng mục sửa chữa được người bán liệt kê với nhiều mức giá gây tranh cãi. Ảnh: NVCC.

Ví dụ, trong bảng báo giá xuất hiện hạng mục “Dàn loa Bose + loa trầm” được ghi giá tới 40 triệu đồng nhưng vẫn chú thích là “tặng”.

“Không có chuyện người bán tặng dàn âm thanh trị giá bằng gần 1/6 chiếc xe cũ giá hơn 200 triệu đồng. Đây chủ yếu là chiêu tạo giá trị ảo”, anh Thịnh nhận xét.

Một số hạng mục khác cũng bị cho là có dấu hiệu “hét giá” quá mức như: Thảm lót sàn cao su được báo giá 1 triệu đồng trong khi giá thị trường phổ biến chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng.

Gạt mưa “4 lưỡi” giá 400.000 đồng, cao gần gấp đôi mức phổ biến. Còi sên “xịn” giá 550.000 đồng, vượt đáng kể giá bán thực tế của nhiều thương hiệu chính hãng. Ép biển chống nước giá 600.000 đồng, trong khi ngoài thị trường chỉ khoảng 150.000-200.000 đồng.

Đặc biệt, mục “thay nước rửa kính” được tính tới 300.000 đồng khiến nhiều người trong nghề cũng phải bất ngờ.

“Một can nước rửa kính chuyên dụng hiện chỉ khoảng vài chục nghìn đồng. Ngay cả loại cao cấp cũng rất khó lên tới 300.000 đồng cho một lần châm đầy bình chứa”, anh Thịnh nói.

Theo anh Thịnh, việc tính phí cao cho những thao tác đơn giản như châm nước rửa kính cho thấy dấu hiệu tận thu từ các chi tiết nhỏ nhất.

Một điểm khác bị đánh giá là “phi logic” nằm ở phần báo giá sơn xe. Cụ thể, người bán ghi hạng mục “sơn quây cả xe” với giá 12 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó vẫn tiếp tục tính thêm 2 triệu đồng cho phần “gò giật, sơn tai xe và ba đờ sốc”.

Theo giới sửa chữa ô tô, “sơn quây” vốn đã bao gồm phần cản trước và cản sau (ba đờ sốc). Vì vậy, việc tiếp tục thu thêm tiền sơn ba đờ sốc bị cho là dấu hiệu “tính tiền hai lần cho cùng một hạng mục”.

“Nếu đã sơn toàn bộ xe thì không có lý do gì lại tách riêng tiền sơn ba đờ sốc. Đây là lỗi rất dễ nhận ra với người có kinh nghiệm”, anh Thịnh nhận xét.

Theo các chuyên gia, chiêu phổ biến của một số nơi bán xe cũ hiện nay là biến chiếc xe thành một “gói combo” gồm hàng chục phụ kiện, dịch vụ và hạng mục sửa chữa nhằm khiến người mua khó xác định giá trị thực của chiếc xe.

Trong khi đó, với những mẫu sedan đời sâu như Lacetti CDX 2009, giá trị sử dụng thực tế hiện không còn cao do tuổi đời lớn, nguy cơ hỏng hóc nhiều và chi phí bảo dưỡng ngày càng đắt đỏ.

“Người mua xe cũ cần đặc biệt cẩn trọng với những bảng báo giá quá dài, nhiều khoản mập mờ hoặc mức giá bị đẩy lên bất thường. Nếu không có kinh nghiệm, tốt nhất nên nhờ thợ hoặc người am hiểu kiểm tra trước khi xuống tiền”, anh Thịnh khuyến cáo.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 16/3, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Chí Cường (xã Bình Minh, Hà Nội) đã mua 1 chiếc ô tô cũ của anh Nguyễn Đức Anh ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên nhãn hiệu Chevrolet Cruze đời 2011, màu ghi với giá 235 triệu đồng. Cộng thêm phụ kiện, làm thủ tục đăng kí xe, tổng chi phí mua xe là 271 triệu đồng, sau đó, bên bán báo giá tiếp khiến tổng chi phí mua xe lên mức 291 triệu đồng.

Vợ chồng anh đã chuyển 252 triệu đồng cho Nguyễn Đức Anh và được nhận xe ngày 22/3, hẹn giao giấy tờ sau nhưng chỉ 2 ngày sau, 24/3, xe đã gặp hư hỏng chết máy. Hai vợ chồng anh muốn trả lại xe thì bên bán chỉ đồng ý mua lại với giá cao nhất là 120 triệu đồng, tức khách phải chịu thiệt gần 160 triệu đồng.

Khi khách chấp nhận vẫn mua xe thì xảy ra một loạt tình tiết bất minh trên. Bên bán đã làm thủ tục đăng kí biển số nhưng không giao giấy tờ xe cho vợ chồng chị Hảo.

Hiện vụ việc đang được công an Xã Vũ Quý xác minh, xử lý theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hảo. Gia đình người mua cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ các nội dung liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

(Vụ việc sẽ tiếp tục được VietNamNet cập nhật)

