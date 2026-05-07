Tin bạn mua xe cũ, xe lỗi hộp đen sau 2 ngày sử dụng, giá cao bất thường

Những ngày gần đây, câu chuyện về một gia đình trẻ tại Hà Nội mua phải chiếc ô tô cũ gặp nhiều vấn đề chỉ sau vài ngày sử dụng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhân vật trong câu chuyện là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1992) và anh Nguyễn Chí Cường, hiện trú tại xã Bình Minh, Hà Nội.

Tháng 3 vừa qua, hai vợ chồng chị quyết định mua một chiếc xe ô tô cũ để phục vụ đi lại, đưa đón con nhỏ cho thuận tiện. Tin tưởng người quen, anh Cường đã liên lạc với người bạn học cùng cấp 1 là Nguyễn Đức Anh, chuyên buôn bán xe đã qua sử dụng để nhờ tìm mua một chiếc xe tầm giá khoảng 200-300 triệu đồng.

Chia sẻ với PV VietNamNet chị Hảo cho biết, ngày 16/3, chồng chị đã đến cửa hàng xe cũ của Nguyễn Đức Anh ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, người bạn này giới thiệu một chiếc ô tô sedan, nhãn hiệu Chevrolet Cruze, màu ghi và cho biết xe thuộc đời 2011, vận hành vẫn còn tốt. Giá bán là 235 triệu đồng.

Chiếc ô tô cũ trong vụ việc được người mua phản ánh gặp sự cố chỉ sau vài ngày sử dụng, đồng thời xuất hiện tranh cãi về nguồn gốc và thông tin thực tế của phương tiện. Ảnh: NVCC

Sau khi lái thử và tin tưởng bạn, anh Nguyễn Chí Cường đã quyết định ngay trong ngày xem xe, đồng ý mua chiếc Chevrolet Cruze cũ 16 năm tuổi với mức giá trên. Đồng thời, anh Cường cũng nghe theo người bạn, lắp thêm một số phụ kiện và làm dịch vụ trọn gói đăng ký xe với chi phí phát sinh thêm 36,35 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí mua xe được nâng lên là 271,35 triệu đồng, chưa tính chi phí biển số.

Ngày 17-18/3, vợ chồng chị Hảo đã chuyển 252 triệu đồng cho bên bán xe. Ngày 22/3, xe được giao cho vợ chồng chị sử dụng trước, giấy tờ xe chờ hoàn tất thủ tục sẽ trả sau.

Câu chuyện mua bán tưởng chừng thuận lợi thì 2 ngày sau, rắc rối bắt đầu phát sinh. Ngày 24/3, khi anh Cường lái xe đi làm về, chiếc xe bất ngờ bị chết máy giữa đường. Anh lập tức liên lạc với Nguyễn Đức Anh và được hỗ trợ đưa xe tới một gara tại Hà Nội để sửa chữa.

Ba ngày sau, 27/3, vợ chồng chị Hảo nhận lại xe và được người bán này giải thích, xe bị lỗi hộp đen, đã khắc phục xong. Tuy nhiên, do lo ngại về chất lượng phương tiện không ổn định, vợ chồng chị đề nghị trả lại xe hoặc đổi sang một chiếc khác nhưng Nguyễn Đức Anh từ chối và mặc cả.

"Anh ta viện nhiều lý do để thoái thác và sau đó, chỉ đồng ý mua lại với mức giá từ 90-120 triệu đồng. Với mức giá đó, chỉ sau 5 ngày sử dụng, gia đình tôi sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn, tới 160 triệu đồng, điều này thực sự khó chấp nhận”, chị Hảo chia sẻ.

Không đạt được thỏa thuận, gia đình chị Hảo lại nín nhịn, tiếp tục nhận xe để chờ hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Làm dịch vụ bốc biển số, người bán báo giá biển 30L-542.22 lên tới 150 triệu nhưng chỉ thu 10 triệu

Những ngày sau, câu chuyện tiếp tục trở nên căng thẳng khi người bán Nguyễn Đức Anh thông báo về chi phí biển số cao một cách bất thường.

Chị Hảo cho hay, ngày 1/4, Nguyễn Đức Anh thông báo cho anh Nguyễn Chí Cường đã bốc biển số 30L-542.22 nhưng cho biết, đây là biển đấu giá có giá 150 triệu đồng. Tuy nhiên, người bán này chỉ thu... 10 triệu đồng, đồng thời cho biết, chiều sẽ có ngay biển số. Còn nếu không nộp khoản tiền này thì sẽ phải “quay đầu” bốc lại biển khác và việc nhận biển mới sẽ mất thêm thời gian. Sợ bị chờ đợi lâu, anh Cường lúc này đồng ý việc lấy biển số trên.

Nhận thấy giá biển số quá cao, chiều cùng ngày, chị Hảo trao đổi lại với người bán xe thì xảy ra tranh cãi gay gắt giữa hai bên. Người bán xe này báo giá lại tổng thể, liệt kê hàng chục hạng mục từ giấy tờ xe, phụ kiện, sửa chữa, bảo dưỡng, vận chuyển... với tổng chi phí cuối cùng lên tới 291 triệu đồng. Trong đó, có 3 khoản gồm: 235 triệu tiền mua xe; 46,6 tiền thủ tục và phụ kiện; 10 triệu tiền biển số. Tổng chi phí tất cả cho chiếc xe mà vợ chồng chị Hảo phải trả lên tới 291 triệu đồng. Trước đó, vợ chồng chị đã chuyển khoản 252 triệu đồng nên được người bán báo còn nợ 39 triệu đồng.

"Đến lúc này, chúng tôi thực sự cảm giác như bị lừa khi bên bán đưa ra các mức giá rất cao, đặc biệt là tiền biển số nên chúng tôi tạm dừng thanh toán, từ đó, phát sinh mâu thuẫn lớn", chị Hảo cho hay.

Lổ hỗng trong giấy mua bán xe: Không ghi tên mẫu xe, đời xe, số khung, số máy

Sau nhiều tranh cãi, vợ chồng chị Hảo mới giở lại giấy mua bán xe để xem kỹ các điều khoản thì ngã ngửa phát hiện, văn bản được lập quá sơ sài, thiếu nhiều thông tin quan trọng.

Cung cấp thông tin tới VietNamNet, chị Hảo cho biết, giấy mua bán xe được in sẵn và điền tay, không ghi tên mẫu xe, đời xe, số khung, số máy. Thông tin chỉ để chung chung là mua ô tô có giá tiền 235 triệu đồng, biển số cũ là 17A-196.16 thuộc đầu số tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên). Phần cuối trên tờ giấy này, bên bán cam kết xe "thuộc sở hữu hợp pháp"..., "nếu sai thì chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà bên mua đã thanh toán".

Hợp đồng mua bán xe được cho là ghi thông tin sơ sài, không nêu rõ hãng xe. Ảnh: NVCC

Cùng đó, hai bên ký tờ giấy viết tay với nội dung bên bán - anh Nguyễn Đức Anh cam kết 6 điểm: "xe không tai nạn, không ngập nước; động cơ và hộp số hoạt động bình thường; cam 360 độ hoạt động bình thường; xe đã sơn mới; đăng kiểm còn thời hạn dài đến năm 2027; bảo hành máy và hộp số trong vòng 3 tháng".

“Lúc đó vì tin tưởng người bán là bạn từ thời học cấp 1 nên chúng tôi không kiểm tra kỹ. Nhưng giờ nhìn lại, việc thiếu những thông tin cơ bản về xe như vậy là rất bất thường”, chị Hảo giãi bày.

Giấy cam kết viết tay của bên bán về chất lượng xe. Ảnh: NVCC

Sự thật danh phận chiếc xe: Không phải Chevrolet Cruze đời 2011?

Vì thấy nhiều điểm bất minh, gia đình chị Hảo đã nhờ người quen tra cứu thông tin phương tiện và tiếp tục bị "sốc" khi được cho biết, chiếc xe gắn biển 30L-542.22 đăng ký cho anh Nguyễn Chí Cường lại là một chiếc xe khác. Tên xe là Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009, không phải mẫu Chevrolet Cruze đời 2011.

"Chất vấn lại với bên bán, vợ chồng chúng tôi chỉ nhận được những lời lẽ mang tính xúc phạm, dọa dẫm, gây áp lực tinh thần, ép gia đình phải thanh toán đầy đủ số tiền. Nếu không, anh ta không giao giấy tờ xe. Thậm chí, anh ta tuyên bố sẽ đến tận nơi cư trú của gia đình để cẩu xe về và sẽ thu hồi lại biển số đã bốc", chị Hảo cho hay.

Đáng tiếc hơn, theo chị Hảo cho hay, lúc đi xem xe và chốt mua xe, chồng chị không được xem giấy tờ gốc và hồ sơ đăng kiểm của chiếc xe được giới thiệu là Chevrolet Cruze 2011. Lúc đó, phía bán xe là Đức Anh chỉ cho biết không giữ giấy tờ gốc của chủ cũ.

"Hiện, trước những lời lẽ đe dọa từ bên bán được gửi qua tin nhắn, gia đình chúng tôi rất hoang mang và lo sợ", chị Hảo chia sẻ.

"Xe mới mua đã hư hỏng, thông tin về đời xe, tên xe không trùng khớp, chúng tôi cảm thấy như bị lừa. Gia đình chỉ mong muốn được trả lại xe theo đúng thỏa thuận vì họ đã cam kết nếu thông tin sai thì sẽ hoàn trả tiền đầy đủ", chị Hảo nói.

Trước những căng thẳng đã xảy ra, chị Hảo cho biết đã làm đơn tố giác tới công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên. Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện công an xã Vũ Quý cho biết đã tiếp nhận đơn và đang xác minh giải quyết. Bước đầu, đại diện công an xã cho rằng, đây là tranh chấp về dân sự.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV VietNamNet cũng đã liên lạc với anh Nguyễn Đức Anh theo số điện thoại đang trao đổi với gia đình chị Nguyễn Thị Hảo nhưng người này không bắt máy.

(Vụ việc sẽ tiếp tục được VietNamNet cập nhật)

