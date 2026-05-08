Liên quan đến vụ việc mua chiếc xe Chevrolet Cruize đời 2011 nhưng đi 2 ngày đã chết máy gây xôn xao dư luận những ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Hảo - khách mua xe, cho biết không chỉ gặp sự cố về chất lượng phương tiện sau khi nhận xe, mà còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình hoàn tất thủ tục bốc biển và đăng ký xe.

Trưa ngày 1/4, anh Nguyễn Đức Anh (người bán xe) thông báo đã “bốc” được biển số 30L-542.22 và cho biết đây là biển số đấu giá có giá trị lên tới 150 triệu đồng. Tuy nhiên, người này chỉ yêu cầu anh Nguyễn Chí Cường (chồng chị Hảo) nộp thêm 10 triệu đồng để được giữ biển số trên.

Theo lời chị Hảo, phía bán xe giải thích rằng nếu không đóng khoản tiền này thì sẽ phải “quay đầu” để bốc lại biển khác, đồng nghĩa với việc mất thêm thời gian chờ đợi hoàn tất thủ tục.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là giữa người mua và người bán, thể hiện nội dung thông báo “bốc” được biển số đấu giá và yêu cầu nộp thêm 10 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Chị Hảo cho biết gia đình hoàn toàn không có nhu cầu sở hữu biển số đẹp hay tham gia đấu giá biển số xe. “Gia đình tôi không cần biển đẹp, chỉ cần có biển để lưu thông bình thường, cũng không nhờ bên bán đăng ký tham gia đấu giá biển số”, chị Hảo nói.

Do lo ngại việc kéo dài thời gian nhận xe, anh Cường đã đồng ý giữ biển số nói trên. Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đức Anh tiếp tục thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký xe, gửi hình ảnh giấy tờ liên quan và yêu cầu gia đình thanh toán gần 40 triệu đồng còn lại, bao gồm chi phí phụ kiện, đăng ký xe và khoản tiền liên quan đến biển số được cho là “biển đấu giá”.

Chiếc xe ban đầu có giá 235 triệu cuối cùng tăng tổng chi phí "hoàn thiện" lên 291 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức giá ban đầu hai bên thỏa thuận.

“Chúng tôi thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên quyết định chưa tiếp tục thanh toán số tiền còn lại”, chị Hảo cho biết.

Chiếc ô tô trong vụ việc được người mua phản ánh gặp sự cố chỉ sau vài ngày sử dụng, đồng thời phát sinh tranh cãi về thông tin và nguồn gốc phương tiện. Ảnh: NVCC.

Để kiểm chứng thông tin về biển số 30L-542.22, phóng viên đã tra cứu trên trang web đấu giá biển số của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam. Kết quả cho thấy biển số này không xuất hiện trong danh sách biển số đã được đưa ra đấu giá hoặc trúng đấu giá theo quy định hiện hành.

Theo tìm hiểu, dãy số 30L-542.22 cũng không thuộc nhóm biển số đẹp hoặc có giá trị đặc biệt trên thị trường. Trong khi đó, những biển số có giá trị cao thường là các dãy số tứ quý, ngũ quý hoặc số tiến dễ nhớ và được công khai trên hệ thống đấu giá.

Trao đổi về vụ việc, anh Nguyễn Văn Lưu, một người làm việc trong lĩnh vực đăng ký xe và đấu giá biển số nhận định có nhiều điểm chưa hợp lý trong thông tin mà phía bán xe đưa ra.

Theo anh Lưu, theo quy định hiện hành, người tham gia đấu giá biển số phải tự đăng ký tài khoản và đứng tên trực tiếp trên hệ thống đấu giá. Người trúng đấu giá cũng chính là người được cấp quyền sử dụng biển số đó. Biển số trúng đấu giá không thể chuyển ngang cho người khác dưới hình thức “mua hộ” hoặc “đấu giá hộ”.

“Anh Cường không tham gia đấu giá thì về nguyên tắc không thể có biển đấu giá nào đứng tên anh ấy được. Nếu biển số được cấp cho xe của anh Cường thì nhiều khả năng đây chỉ là biển bốc ngẫu nhiên theo quy trình thông thường, với lệ phí chỉ vài trăm nghìn đồng”, anh Lưu cho biết.

Anh Lưu cũng cho rằng dãy số 30L-542.22 là dãy số bình thường, không thuộc nhóm biển hiếm hay biển số có giá trị cao trên thị trường.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 16/3, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Chí Cường (xã Bình Minh, Hà Nội) đã mua 1 chiếc ô tô cũ của anh Nguyễn Đức Anh ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên nhãn hiệu Chevrolet Cruze đời 2011, màu ghi với giá 235 triệu đồng. Cộng thêm phụ kiện, làm thủ tục đăng kí xe, tổng chi phí mua xe là 271 triệu đồng.

Vợ chồng anh đã chuyển 252 triệu đồng cho Nguyễn Đức Anh và được nhận xe ngày 22/3, hẹn giao giấy tờ sau nhưng chỉ 2 ngày sau, 24/3, xe đã gặp hư hỏng chết máy. Hai vợ chồng anh muốn trả lại xe thì bên bán chỉ đồng ý mua lại với giá cao nhất là 120 triệu đồng, tức khách phải chịu thiệt gần 160 triệu đồng.

Khi khách chấp nhận vẫn mua xe thì xảy ra một loạt tình tiết bất minh trên.

Hiện vụ việc đang được công an Xã Vũ Quý xác minh, xử lý theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hảo. Gia đình người mua cho biết đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ các nội dung liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

(Vụ việc sẽ tiếp tục được VietNamNet cập nhật)

