Cá linh

Cá linh có nhiều loại như linh rìa, linh ống, linh cám…, chủ yếu là cá tự nhiên, mỗi năm chỉ xuất hiện một mùa nước nổi, không có bàn tay con người nuôi dưỡng.

Trước kia, cá linh rẻ tiền, là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm dân dã của bà con miền Tây sông nước.

Ngày nay, cá linh non được ưa chuộng và bày bán nhiều ở chợ An Giang, Đồng Tháp… với giá 180.000–280.000 đồng/kg (đã làm sạch). Cá linh trở thành đặc sản để người miền Tây thiết đãi khách phương xa.

Cá linh hiện đã có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng ở miền Nam và thậm chí còn được vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội. Ở các thành phố lớn, cá linh non có giá 350.000-450.000 đồng/kg và khách thường phải đặt trước, không phải "có tiền là có thể mua".

Cá linh thân nhỏ, chỉ bằng ngón tay người lớn. Ảnh: Linh Trang

Một trong những món ăn nổi tiếng nhất từ cá linh chính là lẩu cá linh bông điên điển. Ngoài lẩu, cá linh kho mía hoặc kho nước dừa cũng rất được ưa thích. Vị béo ngậy của cá quyện cùng vị ngọt thanh của mía, của dừa, tạo nên món ăn dân dã nhưng đậm đà khó quên.

Tại các nhà hàng, cá linh non còn được chiên muối, chiên bột giòn tan hay cá linh nướng than hồng.

Mắm cá linh cũng là đặc sản hấp dẫn thực khách. Ảnh: Linh Trang

Bông điên điển

Trước đây, cây điên điển mọc hoang ở vùng ngập nước, ao đầm, hiếm ai mua, nếu có thì giá rất rẻ, trong khi công hái rất vất vả. Thế nhưng ngày nay, bông điên điển lại được ưa chuộng, trở thành đặc sản miền Tây nổi tiếng khắp cả nước.

Ở Hà Nội, các món ăn từ bông điên điển chỉ tìm thấy trong nhà hàng, giá khá cao. Nếu muốn mua bông điên điển thì khách phải tìm đặt, giá lên tới cả trăm ngàn đồng/kg.

Lẩu cá linh bông điên điển. Ảnh: Bếp của vợ

Mùi vị của điên điển khá đặc biệt, ban đầu hơi đắng, nhai kỹ lại cảm nhận được vị ngọt bùi đan xen.

Không chỉ thơm ngon, loài hoa này còn giàu dinh dưỡng, được người miền Tây chế biến thành nhiều món ăn ngon. Món nổi tiếng nhất phải kể tới là lẩu cá linh bông điên điển hoặc lẩu cá kèo bông điên điển. Bông điên điển dùng làm gỏi cũng rất hợp, đặc biệt là gỏi tép bông điên điển.

Bông điên điển là đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây. Ảnh: Linh Trang

Rau móp

Rau móp (móp gai) là một loại rau dại thường mọc ven các con suối, bờ sông, bờ ao hay những vùng đất ẩm ướt tại các tỉnh miền Nam. Trước đây, loại rau này được xem là nguồn rau xanh dồi dào được thiên nhiên ban tặng, giúp người dân nghèo có món ăn "cứu đói".

Nhưng những năm gần đây, khi người tiêu dùng ưa chuộng nông sản sạch, thứ rau dại "trời cho" lại thành đặc sản đắt khách.

Rau móp sau khi muối chua có vị chua chua, giòn sần sật. Ảnh: Đỗ Thị Thúy Kiều

Rau móp sau khi thu hái được chọn lọc kỹ, chỉ giữ lại những đọt non còn cuộn tròn, tước bỏ lớp gai nhỏ li ti rồi đem ngâm trong nước muối loãng. Sau thời gian ủ, rau chuyển sang màu vàng nâu, có vị chua thanh và độ giòn sần sật đặc trưng.

Rau móp muối chua hiện nay được xem là đặc sản dân dã của TPHCM, có giá từ 50.000 đồng/hũ 1kg, có thể chế biến nhiều món ngon như xào tỏi, xào dồi trường, nấu canh chua, xào tôm, ăn kèm cá kho, mắm kho...

Rau móp xào bò hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Ngọc Trà

Củ hũ dừa

Củ hũ dừa (hay còn gọi củ hủ dừa, đọt dừa) là phần trên ngọn của thân cây dừa, nằm sâu trong thân, bao gồm chồi non chưa nhú ra bên ngoài và cuống lá.

Củ hũ dừa vừa thu hoạch có màu trắng nõn, non, giòn và ngọt mát, được người dân các tỉnh phía Nam chế biến thành nhiều món dân dã như canh chua, kho tương, xào tép,…

Muốn thu được vài cân củ hũ dừa trắng nõn nà, người dân phải đốn hạ cả một cây dừa mấy năm tuổi, cao hàng mét. Hiện nay, nhiều bà con nông dân ở miền Tây bắt đầu triển khai mô hình trồng dừa để thu hoạch đặc sản củ hũ.

Củ hũ dừa xào tỏi đơn giản cũng rất ngon. Ảnh: Thương Giang

Củ hũ dừa hiện được bán tại các thành phố lớn với giá từ 80.000-120.000 đồng/kg. Ra tới Hà Nội, giá món này có thể lên tới 150.000 đồng/kg nhưng không dễ tìm mua. Đặc sản này được dùng để làm gỏi, bánh xèo, xào tôm... đều rất ngon.