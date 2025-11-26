Clip anh Trường chiên bánh thu hút người xem

Khoảng 5 năm trước, quán chuối chiên nằm trên đường Trương Công Định (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) của anh Lê Quốc Trường bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội với những phiên livestream (phát sóng trực tiếp) hàng nghìn “mắt” xem.

Từ một quán nhỏ bán cho người dân quanh khu vực, cái tên “chuối chiên Sóc Trăng” dần trở nên quen thuộc với người dùng TikTok. Hiện tại, nam chủ quán 35 tuổi sở hữu kênh TikTok 312.000 người theo dõi, hơn 77.000 lượt thích.

Quán chuối chiên của anh Trường bất ngờ nổi tiếng sau những phiên livestream. Ảnh: T.T

Trước khi nổi tiếng, anh Trường từng làm nhân viên siêu thị trên địa bàn, thỉnh thoảng tranh thủ giờ rảnh phụ vợ bán chuối chiên. Bước ngoặt đến vào một ngày anh trông quán để vợ và 2 con về quê.

“Tôi buộc điện thoại vào cột điện để phát trực tiếp, giới thiệu quy trình chiên chuối và nói chuyện ‘cho đỡ buồn’. Không hiểu vì lý do gì mà người ta vào xem rất đông”, anh kể và cho biết sau lần đó, lượng khách hàng tìm đến mua bánh ngày càng đông.

Anh duy trì đều đặn 2 phiên livestream mỗi ngày. Ảnh: T.T

Để làm ra lớp vỏ giòn, chủ quán trộn nhiều loại bột theo công thức riêng, chủ yếu là bột gạo, bột mì, tinh bột nghệ, đường. Dầu chiên được thay thường xuyên, vụn bánh được vớt liên tục để giữ độ trong. Chuối chọn chiên là chuối xiêm đen, được ép phẳng trước khi chế biến nhưng không ép quá mạnh để tránh nát hoặc làm bánh quá mỏng.

Chuối được chiên 2 lần. Ở lần chiên đầu, chuối được “áo” bột 3 lớp rồi phủ mè đen. Sau khi để nghỉ khoảng 5-10 phút, bánh tiếp tục chiên với lửa lớn nhằm ép dầu, tạo độ giòn cho vỏ.

“Trước khi livestream, mỗi ngày quán tôi bán gần trăm chiếc, chủ yếu phục vụ dân địa phương. Từ khi được nhiều người biết đến, lượng khách tăng gấp 3. Chỉ sau gần nửa tháng phát trực tiếp, tôi mở thêm giỏ hàng bán bột chiên”, anh Trường chia sẻ.

Bánh khoai được anh bán với giá 5.000 đồng/lượng và chuối chiên 8.000 đồng/cái. Ảnh: T.T

Đến nay, anh duy trì đều đặn 2 phiên livestream mỗi ngày, mỗi phiên kéo dài 2–3 tiếng. Ngoài bán bánh tại quán, anh còn chốt đơn 50-100kg bột chiên mỗi tháng, giá 40.000 đồng/kg.

“Thu ngân" đặc biệt của quán

Tới quán chuối chiên, điều đầu tiên khiến thực khách thích thú không chỉ là mùi thơm của những chiếc bánh, mà còn là sự xuất hiện của “Gấu” – chú chó 4 tuổi thuộc giống chó cỏ lai becgie.

Anh Trường kể, Gấu được anh nhận nuôi từ một người quen khi nó còn bé. Từ ngày về quán, Gấu tỏ ra đặc biệt ngoan, ít quậy phá và rất biết nghe lời. Vì thế, anh Trường mới tập cho nó vài thói quen đơn giản, ban đầu chỉ để vui.

Gấu ngậm thau xin chủ uống nước ngọt. Ảnh: T.T

Lúc Gấu được 3 tuổi, anh dạy nó cách xin ăn bằng chiếc thau nhỏ, mỗi lần muốn ăn phải biết ngồi ngay ngắn, đưa thau ra trước mặt rồi đợi lệnh. Gấu học rất nhanh, đến mức chỉ cần thấy anh Trường gọi, nó lập tức làm theo, không một chút chần chừ.

Cũng từ đó, anh nảy ra ý định cho Gấu “phụ bán hàng” như một cách tạo điểm nhấn vui vẻ cho khách. Mỗi khi có người đến mua bánh, Gấu sẽ từ phía trong chạy ra, dùng miệng để nhận tiền. Khách đưa tờ tiền nào, nó cẩn thận dùng miệng gắp lấy, rồi chạy đến sau lưng chủ. Xong nhiệm vụ, nó lại chạy ra ngay, tiếp tục ngồi trước cửa như một “nhân viên thu ngân” tận tụy.

Nhiều vị khách lần đầu chứng kiến đều bật cười thích thú, có người còn cố tình đưa tiền chậm để được ngắm Gấu nghiêng đầu chờ đợi. Sự lanh lợi và tính cách hiền lành của chú chó khiến quán chuối chiên trở nên đặc biệt hơn, tạo cảm giác thân quen như ghé thăm một gia đình nhỏ.

"Thu ngân" đặc biệt của quán chuối chiên. Ảnh: T.T

Sở thích thường ngày của Gấu là ăn bánh mỳ, uống nước ngọt, cà phê. Vợ anh Trường cũng tạo trang Facebook, thường xuyên chia sẻ hình ảnh Gấu và nhận được hàng trăm nghìn lượt xem.

Đối với gia đình anh Trường, Gấu không chỉ là vật nuôi mà còn là “người đồng hành” giúp quán thêm vui và mang đến trải nghiệm khó quên cho thực khách.