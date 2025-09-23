Nick DiGiovanni là đầu bếp trẻ người Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 28,5 triệu lượt đăng ký và hơn 13 tỷ lượt xem.

Cách đây vài tháng, Nick có chuyến đi tới TPHCM và thưởng thức nhiều món ăn đường phố. Trong đó, nam du khách ấn tượng nhất với cơm gà xối mỡ và xôi chiên phồng.

Đoạn video 30 giây ghi lại quá trình "biến hình" của món xôi chiên phồng do Nick quay lại, chia sẻ thu hút 44 triệu lượt xem cùng 7,5 ngàn lượt bình luận. Nick cũng giới thiệu món ăn này trong video "Các món ăn đường phố ngon nhất thế giới" theo đánh giá của anh, thu hút 26 triệu lượt xem.

Món xôi chiên phồng khiến nam đầu bếp nổi tiếng bất ngờ. Ảnh: Nick DiGiovanni

Món xôi chiên phồng anh khám phá là tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn.

Nick miêu tả, nguyên liệu của món này là một phần xôi nếp dẻo, nhão. Đầu bếp cho một phần vào chảo dầu nóng, tán nhỏ, đảo đều rồi khéo léo gom thành một khối kết dính. Sau đó, miếng bột nếp kia dần phồng lên, tròn đều "như có phép màu", đổi màu vàng óng đồng đều, rất đẹp mắt.

Nick liên tục thốt lên "không thể tin nổi". "Tôi vẫn không hiểu nguyên lý chế biến chiếc bánh này", Nick cho hay.

Quá trình biến đổi của món xôi chiên phồng. Ảnh: Nick DiGiovanni

Nhân viên của quán hỗ trợ Nick cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ vừa ăn, chấm cùng tương ớt. Khi cắn miếng đầu tiên, anh càng bất ngờ hơn bởi sự hòa quyện về kết cấu: Lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong dai dai, lại có độ đàn hồi khiến anh liên tưởng đến chiếc mochi hay phô mai tan chảy.

"Về hình thức, đây là món tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Kết cấu của nó vô cùng đặc biệt", anh nói.

Từng thưởng thức rất nhiều món ăn nhưng Nick không khỏi ngạc nhiên với xôi chiên phồng. Ảnh: Nick DiGiovanni

Nick không ngần ngại khẳng định đây là một trong những món thú vị nhất mà anh từng trải nghiệm, không chỉ ở hương vị mà còn ở màn "trình diễn" điêu luyện của đầu bếp ngay trên chảo và sự biến đổi ngoạn mục của phần bột đơn thuần.

Xôi chiên phồng được cho là món ăn xuất xứ từ tỉnh Đồng Nai và dần trở thành đặc sản, đạt nhiều giải thưởng về ẩm thực.

Đầu bếp cần có kỹ thuật tốt mới chế biến được xôi chiên phồng. Ảnh: Nick DiGiovanni

Sau này, món xôi chiên phồng xuất hiện ở các nhà hàng tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ. Xôi ngon phải chín vàng đều, khi cắt ra bên trong không còn phần xôi nếp dư. Khi thưởng thức, miếng xôi phải giòn rụm nhưng giữ được độ dẻo mềm của nếp. Xôi chiên phồng thường được ăn kèm cùng gà quay, gà nướng.