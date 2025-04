Theo video, nữ du khách đã chi 1,5 triệu đồng để may chiếc váy theo thiết kế mong muốn tại khu chợ nổi tiếng của TPHCM. Sau một ngày, cô nhận được thành phẩm là chiếc váy rất vừa vặn, giống thiết kế cô mong muốn, đường may khéo léo, giúp tôn dáng nữ du khách.

"Tôi thực sự rất hài lòng với chiếc váy này. Tôi đã mặc nó đi một sự kiện quan trọng ở Yokohama, Nhật Bản", nữ du khách chia sẻ với PV VietNamNet.

Dưới video cô chia sẻ, nhiều người cũng khá bất ngờ về dịch vụ may "thần tốc" tại chợ Bến Thành. Và họ đánh giá, chiếc váy đẹp, hợp với nữ du khách trong khi chi phí không quá cao.

"Tôi cứ nghĩ dịch vụ này chỉ có ở Hội An"; "May trong ngày mà đẹp quá, rất đáng trải nghiệm"; "Mức giá hợp lý"... một số người bình luận.

Nằm ở khu vực trung tâm TPHCM, từ lâu chợ Bến Thành đã trở thành biểu tượng của thành phố, thu hút khách du lịch. Chợ có diện tích 13.000m2, chia thành các khu vực theo mặt hàng. Cửa Đông ở đường Phan Bội Châu bán vải vóc, quần áo, giày dép, phụ kiện. Cửa Tây, đường Phan Chu Trinh chuyên thực phẩm khô. Cửa Nam, đường Lê Lợi tập trung gian hàng mỹ phẩm, đồng hồ, quà lưu niệm, tập trung đông khách nhất vì là cổng chính. Cửa Bắc, đường Lê Thánh Tôn là khu thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ, trái cây.

Video của nữ du khách hút hơn nửa triệu lượt xem và được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ

Nữ du khách chia sẻ video là Nana Jessica (28 tuổi, người Nhật Bản). Hiện Jessica đang sinh sống, làm việc tại New Zealand và điều hành một công ty về thời trang ở Nhật.

Jessica đến Việt Nam vào đầu năm 2024 để thăm bạn bè, du lịch TPHCM và Đà Lạt (Lâm Đồng).

"Video trải nghiệm ở chợ Bến Thành được tôi chia sẻ từ tháng 2 năm ngoái. Thật bất ngờ khi tới nay mọi người vẫn quan tâm tới video đó", Jessica nói.

Cô kể, khi tham quan chợ Bến Thành, thấy nơi đây có nhiều tiệm may mặc, cô hỏi tiểu thương về nơi có thể may mẫu váy cô yêu thích. Một tiểu thương cho biết, họ có thể may được và hoàn thành trong 24 tiếng. Khá bất ngờ, có chút hoài nghi về điều này nhưng Jessica vẫn muốn thử.

Cô chọn màu, chất liệu vải, thực hiện đo kích thước và trao đổi giá với tiệm may. "Chi phí 1,5 triệu đồng cho vải và công may. Mức giá tôi nghĩ rất hợp lý bởi ở Nhật, số tiền đó chỉ đủ để tôi mua vải", Jessica nói.

Jessica thử chiếc váy tại tiệm may

Nữ du khách Nhật yêu thích chiếc váy mà mặc ở sự kiện quan trọng

Làm trong ngành thời trang nhưng nữ du khách không khỏi bất ngờ về quy trình may đồ của tiệm may này. Cô không hiểu làm thế nào mà họ có thể hoàn thành mẫu váy trong một ngày với mức giá không cao.

"Họ thực hiện chiếc váy gần như chính xác với mẫu tôi mong muốn và yêu cầu tôi đưa ra. Nhân viên tiệm nói tiếng Anh lưu loát nên quá trình làm việc càng thuận lợi. Đây là trải nghiệm thú vị đối với tôi", Jessica cho biết.

Trong thời gian ở Việt Nam, Jessica đặc biệt thích các quán cà phê và nhà hàng phở ở TPHCM. Cô đã ăn 4,5 bát phở chỉ trong một tuần. "Tôi thường ăn phở Việt Nam ở Tokyo và Paris, rất ngon. Nhưng ăn phở ở TPHCM còn tuyệt vời hơn", cô cho hay.

Jessica mong muốn sớm trở lại Việt Nam để thăm thú nhiều địa danh hơn