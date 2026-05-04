4 tháng đầu năm, khách quốc tế "đông chưa từng thấy"

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 4, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% và là mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là lần đầu tiên ngành du lịch ghi nhận 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cũng là lần đầu tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt. Dù đây là giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam.

Cũng theo đánh giá của Cục Du lịch, kết quả này trở nên nổi bật khi đặt trong tương quan khu vực.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ. Quý I/2026, Singapore đón 4,4 triệu lượt khách, tăng nhẹ 2,8%; Indonesia đón 3,51 triệu lượt, trong khi Philippines đạt 1,83 triệu lượt. So sánh tương quan cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Kết quả này khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hai du khách Nga tham quan tại Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Xuân Ngọc

Lượng khách Nga tăng trưởng gần 300%

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines. Philippines lần đầu góp mặt trong danh sách này sau khi vượt Malaysia.

10 thị trường trên đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó, 2 thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, tiêu điểm là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga, với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ.

Sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Các thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực như Anh, Pháp, Đức, Italy, Na Uy... Các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sĩ, Séc ghi nhận mức tăng cao, lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, cơ cấu thị trường quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.