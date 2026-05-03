Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 25/4 đến 3/5, toàn tỉnh ước đón gần 2,8 triệu lượt khách, tăng gần 124% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng 205% so với năm 2025.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú ở Ninh Bình được cải thiện rõ rệt. Trong những ngày chính lễ, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ghi nhận tình trạng kín phòng hoặc đạt công suất rất cao.

Sự kiện khai mạc Mùa Du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” diễn ra tại Khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh), cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và ẩm thực đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Với con số này, tỉnh Ninh Bình ước đón lượng khách lớn nhất nước kỳ nghỉ lễ.

Khu du lịch biển Thịnh Long đông nghẹt khách kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Trọng Tùng

Theo bà Vương Thị Hải Yến - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thời tiết thuận lợi và kỳ nghỉ dài ngày tạo điều kiện để địa phương này đón lượng khách lớn.

Tính tổng 2 kỳ nghỉ lễ, Thanh Hóa đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt hơn 1 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4.330 tỷ đồng. Điểm đón được lượng khách đông nhất là khu du lịch Sầm Sơn (đón khoảng 1,2 triệu lượt khách).

Trong 9 ngày từ 25/4 đến hết ngày 3/5, TPHCM đón 1,69 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Lượng khách du lịch đến thành phố tăng cao, tập trung tại các điểm tham quan văn hóa – lịch sử, khu vui chơi giải trí và không gian công cộng, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Các sản phẩm du lịch được làm mới theo hướng gia tăng trải nghiệm, gắn với chủ đề lịch sử - văn hóa nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, đã góp phần thu hút sự quan tâm của cả khách nội địa và quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh trong 2 kỳ nghỉ ước đạt hơn 1,5 triệu lượt. Trong đó khách lưu trú đạt 432.000 lượt. Doanh thu du lịch toàn tỉnh trong 9 ngày ước đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) hút hàng nghìn du khách đổ về tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Hà Nam

Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân ước đạt 70%, một số cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

Trong 2 kỳ nghỉ lễ, Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách lẫn doanh thu. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến Hà Nội trong dịp cao điểm đầu mùa hè. Đáng chú ý, nhiều khách sạn 4–5 sao ghi nhận công suất gần kín phòng trong các ngày cao điểm.

Quảng Ninh ước đón 1,34 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.165 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân ước đạt 90-95%.

An Giang đón gần 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng trên 60% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân phân khúc 4-5 sao đạt khá trên 90%; các phân khúc còn lại trung bình đạt từ 65-70%. Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón trên 300.000 lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ.

Tại Huế, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ (từ 24/4-28/4) ước đạt khoảng 395.000 lượt. Còn trong 5 ngày từ 29/4-3/5, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt 610.000 lượt (tăng 73.7% so với cùng kỳ năm trước). Theo ước tính, tổng doanh thu 2 kỳ nghỉ đạt khoảng 2.300 tỷ đồng.