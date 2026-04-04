Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

Trong số đó, các thị trường truyền thống tiếp tục dẫn đầu về lượng khách đến trong tháng 3 và quý I/2026. Cụ thể, với hơn 1,4 triệu lượt khách, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của nước ta trong quý I năm nay; tiếp theo là Hàn Quốc với gần 1,33 triệu lượt; Nga hơn 367.000 lượt; Campuchia 330.000 lượt; Đài Loan (Trung Quốc) hơn 316.000 lượt; Mỹ hơn 302.000 lượt; Ấn Độ gần 243.000 lượt...

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh minh họa: NIA

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm lại tại thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng tăng mạnh tại một số quốc gia Đông Nam Á, như Philippines với mức tăng 69,3%, Campuchia 41%, Singapore 30%, Indonesia tăng gần 44%, Malaysia 21,5%,..

Thị trường Ấn Độ cũng duy trì mức tăng bền vững, với hơn 69% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đến từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ cũng tăng mạnh, như Ba Lan tăng 52%, Na Uy 26%, Thụy Sỹ hơn 27%, Thụy Điển 27,5%, Đan Mạch và Italy hơn 20%.

Đặc biệt, mức tăng trưởng ngoạn mục đến từ thị trường Nga với hơn 120.000 lượt khách trong tháng 3, tăng 163% so với tháng cùng kỳ năm trước; nâng tổng số khách Nga trong quý I năm nay lên 367.168 lượt người, tăng 194,5% so với quý I/2025.

Năm 2025, thị trường khách Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong các nguồn khách quốc tế đến Việt Nam, với lượng khách cao gần gấp 3 lần năm 2024. Con số này cũng vượt mức 646.524 lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19 và là mức cao nhất trong vòng 10 năm.

Theo Cục Thống kê, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp với xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, mục tiêu này dựa trên cơ sở tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch những năm qua. Hiện lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%/năm, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, so với thời điểm trước đại dịch, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức hơn 110%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới chỉ đạt khoảng 90%.