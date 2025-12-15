Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Vị khách đặc biệt - khách quốc tế thứ 20 triệu, là bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan. Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã trao hoa chào mừng các vị khách quốc tế, đồng thời công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong khẳng định đây là minh chứng cho những nỗ lực, tinh thần đổi mới và sự vươn lên của toàn ngành du lịch Việt Nam. "Cột mốc này càng có ý nghĩa sâu sắc khi đạt được trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do đại dịch Covid-19", ông nói.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong (áo đen) chúc mừng vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Trần Công Đạt

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, ngành du lịch đã phục hồi và tăng trưởng liên tục: năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế; năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong khi đó, tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Việc lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu, theo vị Thứ trưởng, mang nhiều ý nghĩa, bởi đây không chỉ là trung tâm du lịch biển đảo tiêu biểu của Việt Nam, mà còn là địa phương có thế mạnh về tài nguyên, hạ tầng hiện đại, có đầy đủ năng lực để tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới APEC 2027.

Nữ du khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam sẽ nhận được phần quà có tổng giá trị gần 500 triệu đồng (bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp, vé bay khứ hồi hạng thương gia, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí).

Vị khách quốc tế đặc biệt thứ 19.999.999 và 20.000.001, đều là người Ba Lan, cũng nhận được phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng/người.

Tại Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ đã giao ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay. Trước đó, mục tiêu của ngành là 22-23 triệu lượt quốc tế và 120-130 triệu lượt nội địa.