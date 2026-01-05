Số liệu do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024.

Thị trường Trung Quốc dẫn đầu về lượng khách, với hơn 5,28 triệu lượt, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường Hàn Quốc với hơn 4,33 triệu lượt. Xếp thứ ba là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 1,23 triệu lượt.

Trong top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam còn có Mỹ với gần 849.000 lượt; Nhật Bản hơn 814.000 lượt; Ấn Độ 746.480 lượt; Nga 689.714 lượt; Campuchia 687.132 lượt; Malaysia 573.716 lượt và Australia 548.471 lượt.

Khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2025 đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Thạch Thảo

Trong đó, thị trường Nga ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục nhất trong năm 2025, đạt 196,9% so với năm 2024.

Thị trường mới nổi Ấn Độ cũng tăng 48,9%, nhờ hàng loạt đường bay thẳng mới được các hãng hàng không trong nước khai thác, kết nối đến các thành phố lớn của Ấn Độ. Ngoài ra, một số thị trường khác cũng có mức tăng ấn tượng là Philippines với 81,3%, Campuchia 44,8%, Trung Quốc 41,3%...

Đặc biệt, chính sách visa thông thoáng đã mang lại hiệu quả tích cực khi khách đến từ các quốc gia châu Âu đều có mức tăng trưởng hai con số. Điển hình như Pháp tăng 21,2%, Anh 20,3%, Italy 20,7%, Ba Lan 42,6%, Na Uy 19,1%, Hà Lan 17,5%...

Theo Cục Thống kê, các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.

Mặc dù chưa đạt mục tiêu cao nhất (23-25 triệu lượt khách) theo kỳ vọng ban đầu, đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam cán mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phục hồi và hội nhập sâu vào thị trường du lịch toàn cầu. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của du lịch Việt Nam mà còn tạo nền tảng để ngành hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong các năm tới.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam đạt mục tiêu thu hút lượng khách quốc tế cao hơn trong những năm tới.